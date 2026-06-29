Osy atakują częściej w gorące dni. Ten prosty patent sprawi, że znikną z Twojego ogrodu

W czasie upalnych dni osy i szerszenie wykazują się znacznie większą agresją ze względu na przyspieszony metabolizm. Z tego powodu owady te dużo aktywniej szukają pożywienia.

Aby skutecznie pozbyć się problemu, warto wyeliminować słodkie zapachy przyciągające owady. Doskonale sprawdzą się także proste, domowe pułapki wypełnione octem lub piwem.

Osy odstrasza zapach niektórych roślin i przypraw. Zastosowanie odpowiednich olejków eterycznych oraz posadzenie odstraszających gatunków pozwoli zbudować naturalną barierę wokół domu.

Z jakiego powodu osy stają się agresywne w upalne dni?

Gdy na dworze panują wysokie temperatury, zachowanie niektórych insektów diametralnie się zmienia. Część z nich, jak chociażby kleszcze, ogranicza swoją aktywność przy ponad 25 stopniach Celsjusza. Inaczej sprawa wygląda w przypadku szerszeni i os, które z upałem radzą sobie w zupełnie inny sposób. Rosnąca temperatura sprawia, że procesy metaboliczne u tych owadów zachodzą szybciej, wymuszając częstsze zdobywanie pokarmu. Wiąże się to z podwyższoną irytacją, a co za tym idzie, dużo większym ryzykiem ataku. Choć osy pełnią istotną funkcję zapylaczy, a szerszenie pomagają kontrolować populację innych szkodników w przyrodzie, zdecydowanie lepiej trzymać je z dala od przydomowej strefy relaksu. Zdecydowanie bezpieczniej jest, gdy owady te zajmują się otwartymi terenami zielonymi, z dala od miejsc zamieszkania ludzi.

Domowy sposób na osy: ta prosta pułapka rozwiąże problem

Jednym z najpopularniejszych sposobów na uciążliwe insekty są różnego rodzaju łapki i odstraszacze. Zanim jednak je przygotujesz, zminimalizuj czynniki, które zwabiają te stworzenia do Twojego ogrodu. Najczęstszym powodem wizyt są pozostawione na zewnątrz słodkie jedzenie oraz napoje wyskokowe. Pilnuj, by na tarasach i balkonach nie roznosiły się takie aromaty. Kiedy wyeliminujesz wabiące zapachy, warto przygotować sprytny pojemnik na osy, do którego użyjesz... octu, będącego silnym wabikiem. Wystarczy wlać odrobinę płynu do butelki i umieścić ją na ogrodzeniu lub stole. Insekty, skuszone zapachem, wejdą do środka, z którego przez wąską szyjkę nie zdołają uciec. Równie skutecznym płynem wabiącym będzie resztka piwa.

Jeżeli nie chcesz stosować zabójczych pułapek, możesz wypróbować aromatyczne metody odstraszające. Okazuje się, że szerszenie i osy nie tolerują pewnych silnych zapachów. Znakomity efekt uzyskasz, przygotowując mieszaninę goździkowego lub miętowego olejku eterycznego połączonego z cynamonem. Tak przygotowaną kompozycję wystaw w miejscu, gdzie osy gromadzą się najchętniej. Innym wariantem tego rozwiązania jest stworzenie płynu do spryskiwania. Dodając wodę do wspomnianej mikstury, uzyskasz środek, którym z powodzeniem naniesiesz na ościeżnice drzwi i ramy okienne, skutecznie blokując intruzom dostęp do wnętrza domu.

Barierę ochronną w ogrodzie można stworzyć także za pomocą odpowiednio dobranych sadzonek. Posadzenie na działce konkretnych roślin, uwalniających naturalne zapachy odstraszające, to znakomita metoda zapobiegawcza. Do gatunków omijanych przez błonkówki należą:

Rośliny wydzielające mocny aromat, takie jak mięta, są nie do zniesienia dla większości owadów latających.

Lawenda, która kusi ludzi pięknym, kwiatowym aromatem, jest skutecznie unikana przez osy.

Gałązki eukaliptusa wydzielają zapach przypominający kamforę, działający zniechęcająco.

Często używana w kuchni bazylia posiada silny zapach, którego żądlące insekty wręcz nienawidzą.

Posadzenie pachnącego cytryną geranium stanowi wspaniałą zaporę ochronną przed insektami.

Trawa cytrynowa, a także cytrusowe odmiany tymianku, wydzielają nielubiany przez osy aromat.

Piołun, roślina o niezwykle silnym i gorzkim aromacie, jest z daleka omijany przez te owady.