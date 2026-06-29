Bawełniana sukienka z Lidla hitem na upały. Klienci masowo wykupują model za niecałe 34 zł

Sieć handlowa Lidl zaprezentowała nową ofertę odzieży na wakacje, potwierdzając tym samym brak konieczności wydawania fortuny na komfortowe i modne stylizacje.

W asortymencie internetowym pojawiła się klasyczna sukienka marki Esmara za 33,99 zł, którą uszyto z wysokogatunkowej bawełny i przygotowano w trzech różnych wariantach do wyboru.

Ten niezwykle popularny wśród kupujących model zdobył aż 96 procent pozytywnych ocen, co czyni go znakomitym rozwiązaniem na każdą letnią okazję.

Letnia oferta Lidla. Sukienka Esmara za 33,99 zł zbiera świetne recenzje

Noszenie sukienek w sezonie wakacyjnym gwarantuje wysoki komfort, głównie dzięki przewiewnym materiałom ułatwiającym oddychanie rozgrzanej skóry. Sklepy wielkopowierzchniowe regularnie uświadamiają konsumentom brak konieczności wydawania olbrzymich sum na modną odzież dobrej jakości. Aktualna oferta internetowa Lidla obejmuje klasyczny letni strój, który błyskawicznie stał się jednym z najczęściej kupowanych produktów w całym asortymencie. Klienci niezwykle chętnie sięgają po ten uniwersalny fason i masowo zostawiają w sieci pozytywne recenzje na jego temat.

Kupujący mogą nabyć sukienkę Esmara za jedyne 33,99 zł, mając do dyspozycji trzy warianty kolorystyczne i fasonowe. Dwie z nich to kreacje na cienkich ramiączkach wyposażone w marszczoną górę i luźną spódnicę, produkowane w kolorze czarnym oraz malinoworóżowym. Trzecia propozycja wyróżnia się grubszymi ramiączkami i atrakcyjnym, kwiatowym motywem. Odzież uszyto z mieszanki materiałowej składającej się w 95 procentach z wysokiej klasy bawełny oraz w 5 procentach z elastanu, co zapewnia pełną elastyczność i wygodę. Ten lekki produkt znakomicie radzi sobie w czasie największych upałów, pasując zarówno do biura, jak i na plenerowe wycieczki. Aż 96 procent oceniających osób uznaje ten zakup za niezwykle udany, zwracając uwagę na precyzję wykonania, niską cenę oraz zwiewność. „Byłam tak zachwycona damską sukienką Esmara, że ​​zamówiłam ją ponownie w kolorze czarno-czerwonym. Jest lekka i wygodna, kupiłabym ją ponownie bez wahania” – napisała w komentarzu jedna z zadowolonych klientek na stronie sklepu.

Autor: Lidl/ Materiały prasowe

Zasady ubioru w upalne dni. Jakie materiały nosić latem?

Dopasowanie garderoby do ekstremalnie wysokich temperatur jest absolutną podstawą komfortowego funkcjonowania w sezonie letnim. Zaleca się wybieranie luźnych, nieprzylegających mocno do sylwetki krojów, które dają skórze swobodę oddychania. W takich warunkach najlepiej sprawdzają się naturalne surowce, takie jak bawełna, jedwab, len czy wiskoza, ponieważ perfekcyjnie radzą sobie z odprowadzaniem gromadzącej się wilgoci i pozwalają na swobodną cyrkulację powietrza. Należy bezwzględnie unikać syntetycznych tkanin i obcisłych fasonów zatrzymujących pot blisko ciała, gdyż drastycznie zwiększają one poczucie gorąca. Kluczowy jest również rozsądny dobór kolorystyki ubrań. Jasne barwy skutecznie odbijają promieniowanie słoneczne, podczas gdy czernie i granaty je absorbują, doprowadzając do szybszego nagrzewania się organizmu. Ważnym i jednocześnie bezpiecznym dopełnieniem wakacyjnego ubioru pozostają dobre okulary przeciwsłoneczne oraz szerokie kapelusze.