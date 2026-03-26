Janusz Ratajczak zginął w tragicznym karambolu. Żona pożegnała go łamiącym serce wpisem i podała szczegóły pogrzebu

Wybitny tenor Janusz Ratajczak ofiarą karambolu na DK 10

Pod Bydgoszczą rozegrał się dramat. W potężnym karambolu śmierć poniósł znany tenor Janusz Ratajczak. Do tej wstrząsającej tragedii doszło w poniedziałek, 23 marca, tuż po godzinie 16:00, na odcinku drogi krajowej nr 10 w miejscowości Przyłubie. W zdarzeniu uczestniczyły łącznie cztery pojazdy: trzy auta osobowe oraz ciężarówka. Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że kierujący ciężarowym mercedesem niespodziewanie zjechał na przeciwległy pas ruchu. Najpierw uderzył w samochód marki skoda, następnie w kolejne auto, by w końcu z olbrzymim impetem wbić się w audi, za kierownicą którego siedział Janusz Ratajczak.

Uderzenie było tak silne, że pojazd artysty został wyrzucony z drogi i spadł z kilkumetrowej skarpy. Niestety, mimo błyskawicznej interwencji służb ratunkowych, życia 63-letniego śpiewaka nie udało się ocalić. Droga krajowa była zablokowana, podczas gdy policjanci, pod nadzorem prokuratora, prowadzili szczegółowe oględziny i rozpoczęli śledztwo mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności tragedii.

Odejście Janusza Ratajczaka to potężny cios dla całego środowiska muzycznego oraz jego bliskich.

Bydgoscy policjanci, pod nadzorem prokuratury, wyjaśniają przyczyny i okoliczności wczorajszego wypadku z udziałem czterech pojazdów. Śmierć na miejscu poniósł kierujący audi 63-latek. Pozostali uczestnicy zdarzenia nie doznali obrażeń - poinformowała nadkom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy.

Swojego zmarłego męża za pośrednictwem mediów społecznościowych pożegnała Małgorzata Ratajczak, która również jest solistką operową. Jej pełen bólu wpis na Facebooku rozdziera serce:

Moje serce rozpadło się dziś na milion kawałków. Mój cudowny, kochany, najlepszy na świecie mąż, ojciec i dziadek został zaatakowany przez wielkiego TIRA, z którym nie miał żadnych szans, a ja bez Niego nie umiem żyć. I niestety skończyła się nasza wspólna droga. Byłeś dla mnie wszystkim, a teraz tchu mi brak. I wciąż czekam, że wrócisz do domu i jak zawsze będziesz śpiewał. Moja miłości. Niestety nasza wspólna droga dobiegła końca ZA SZYBKO - napisała artystka.

W kolejnej publikacji wdowa po śpiewaku przekazała szczegóły dotyczące ceremonii pogrzebowej.

Ostatnie pożegnanie mojego kochanego męża, tatusia i dziadka - napisała, zamieszczając również odnośnik do internetowego nekrologu.

Z opublikowanych informacji wynika, że uroczystości pogrzebowe odbędą się 30 marca. O godzinie 11:30 w kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu zaplanowano różaniec, po którym o 12:00 rozpocznie się msza święta. Następnie, około godziny 13:00, nastąpi wyprowadzenie na cmentarz komunalny w Białych Błotach, przy ulicy Kaplicznej 2. Janusz Ratajczak osierocił żonę, synów i zostawił wnuki.

