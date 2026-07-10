Samir Nasri zatrzymany przez policję. Wojciech Szczęsny ostrzegał przed nim w mocnych słowach

Dziennik „Le Parisien” donosi, że były gwiazdor reprezentacji Francji stawił się na wezwanie śledczych z paryskiej Brygady Dochodzeń i Śledztw Finansowych. Rozmowa z funkcjonariuszami trwała aż dziesięć godzin, a cała sprawa dotyczy podejrzenia o obrót narkotykami, przynależność do mafii oraz legalizację brudnych pieniędzy pozyskanych w nielegalny sposób.

Francuscy dziennikarze ustalili, że nazwisko byłego sportowca wypłynęło w śledztwie z powodu jego dawnych powiązań z paryskim klubem XS. Były reprezentant Francji wszedł w udziały w tej dyskotece około 2016 roku i miał brać czynny udział w zarządzaniu interesem.

Z doniesień „Le Parisien” wynika, że głównymi figurantami w śledztwie są Hakim Berrebouh, znany jako „Marcassin”, rzekomo trudniący się dilerką w Marsylii, oraz Olivier Sabbah. Ten drugi to w oczach prokuratury jedna z kluczowych postaci, odpowiedzialna za pranie brudnych pieniędzy z przestępczego procederu.

Na obecnym etapie były piłkarz nie usłyszał zarzutów i po złożeniu zeznań wrócił do domu. Miejscowa prasa podkreśla jednak, że to może nie być jego ostatnia wizyta na komisariacie w związku z rozwojem dochodzenia.

Warto w tym kontekście przywołać słowa Wojciecha Szczęsnego, który doskonale zdiagnozował charakter Francuza podczas wywiadu na kanale Foot Truck. Bramkarz Barcelony przypomniał wówczas typ szkolnego cwaniaka, który kreuje się na twardziela, mając za plecami silniejszych kolegów, kwitując to znanym, polskim wulgarnym przysłowiem.

Pomijając kontrowersje, trzeba przyznać, że Francuz dysponował ogromnym piłkarskim potencjałem. W trakcie swojej kariery zagrał w wielkich europejskich klubach, a oprócz Arsenalu Londyn, gdzie występował ze Szczęsnym, reprezentował barwy między innymi Manchesteru City, Sevilli i Olympique Marsylia, notując także 41 występów w kadrze narodowej Trójkolorowych.