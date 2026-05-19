Viola Kołakowska szczerze o traumie z dzieciństwa. Była partnerka Karolaka ujawnia wstrząsające fakty

Była ukochana Tomasza Karolaka postanowiła otworzyć się w najnowszym wywiadzie przeprowadzonym przez Żurnalistę. Viola Kołakowska otwarcie przyznała, że wczesne lata życia nierozerwalnie łączą się w jej głowie z ciągłym strachem oraz brakiem jakiejkolwiek stabilizacji. Sytuacja w jej rodzinnym domu bywała niezwykle skomplikowana i nie dawała najmniejszego poczucia bezpieczeństwa.

Byłam bitym dzieckiem. Mój ojciec, jak był trzeźwy, to był wspaniały...

Viola Kołakowska u Żurnalisty szczerze o swojej traumie

Znana celebrytka zaznaczyła w wywiadzie, że przez wiele lat starała się żyć jak każdy inny człowiek, ukrywając bolesne przeżycia z przeszłości. Niestety, dramatyczne wydarzenia z wczesnych lat odcisnęły bolesne piętno na całej jej dorosłości, nie pozwalając o sobie zapomnieć.

Nigdy nie wiedziałam, co zastanę po powrocie do domu

Viola Kołakowska o rodzinnym domu: "Widziałam zachowania dziwne"

Podczas tego samego wywiadu u Żurnalisty celebrytka ze szczegółami zrelacjonowała codzienność w swoich rodzinnych stronach. Jak wspominała, na porządku dziennym były zakrapiane imprezy i nadużywanie alkoholu, a także drastyczne sceny, z którymi żaden dorastający człowiek nigdy nie powinien mieć do czynienia.

Nigdy nie wiedziałam, co zastanę po powrocie do domu. Był alkohol, były imprezy, były rzeczy, których dziecko nie powinno być świadkiem… Gdy były imprezy, to ludzie robili ze sobą różne rzeczy. Ja byłam tego świadkiem, widziałam zachowania dziwne.

Była partnerka znanego aktora zaznaczyła również, że od najwcześniejszych lat jej codziennością był absolutny chaos oraz nieustanne podenerwowanie. Wielokrotnie doświadczała bolesnych krzywd, stając się ofiarą niezwykle toksycznych znajomości i nieodpowiednich ludzi wokół.

Viola Kołakowska o przemocy ze strony mężczyzn. Wyznała to mamie jako nastolatka

W trakcie rozmowy padły słowa o najbardziej wstrząsającym aspekcie jej młodości, czyli o krzywdach wyrządzonych przez dorosłych mężczyzn z jej najbliższego kręgu. Kołakowska przez lata dusiła w sobie te potworne tajemnice, nie mając odwagi komukolwiek się zwierzyć ze swojego koszmaru.

Dopiero jako nastolatka zdecydowała się opowiedzieć mamie o jednej z takich sytuacji. Jak relacjonowała, po tej rozmowie partner jej matki został wyrzucony z domu.

Odważne słowa celebrytki wywołały ogromne poruszenie wśród użytkowników internetu. W licznych wpisach obserwatorzy masowo przesyłali jej słowa otuchy, nie kryjąc jednocześnie zaskoczenia, że zdecydowała się na tak intymny i bolesny wywiad.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie? Osoby borykające się z trudnościami, mające myśli rezygnacyjne lub martwiące się o bliskich, mogą skorzystać z darmowego i profesjonalnego wsparcia pod poniższymi numerami:

800 70 2222 – całodobowe Centrum Wsparcia dla dorosłych w kryzysie,

800 12 12 12 – całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania RPD,

116 111 – całodobowy Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,

116 123 – całodobowy Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych,

112 – całodobowy Numer Alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia.

