Oto nowy prowadzący "Dzień Dobry TVN". Widzowie znają go z innego hitu stacji

Wielkie roszady w wiosennej ramówce

We wtorek, 17 lutego, włodarze stacji TVN oficjalnie odkryli karty dotyczące wiosennej oferty programowej. Widzowie mogą szykować się na powrót ulubionych formatów, ale w nieco odświeżonej wersji. Największym zaskoczeniem okazuje się rola Małgorzaty Rozenek-Majdan. Perfekcyjna Pani Domu nie spoczywa na laurach i poprowadzi program "Królowa przetrwania", mierząc się z nowym wyzwaniem.

Zmiany personalne nie ominęły również formatu "Mam Talent!". Po odejściu Agnieszki Woźniak-Starak, produkcja musiała działać błyskawicznie, by wypełnić lukę po tak charyzmatycznej osobowości. Wybór padł na osobę doskonale znaną z anteny. Nową prowadzącą show została Paulina Krupińska-Karpiel, która na co dzień wita widzów w porannym paśmie stacji.

Świeża krew w "Dzień Dobry TVN"

Rewolucja dotknęła także zespół flagowej śniadaniówki. Do ekipy dołączyły niedawno Ola Kot oraz Dorota Kuźnik, ale to nie koniec niespodzianek. Ciekawą ścieżkę kariery zaliczyła Żaneta Rosińska. Prezenterka, kojarzona wcześniej z Kubą Wojewódzkim, zamienia mapy pogodowe na mikrofon reporterski i rusza w teren.

Podczas prezentacji ramówki ogłoszono nazwisko nowego gospodarza programu, co z pewnością ucieszy fanów luźniejszego stylu bycia. Jan Pirowski oficjalnie dołącza do grona prowadzących "Dzień Dobry TVN". Prezenter nie jest nowicjuszem w branży – ma solidne doświadczenie zdobyte w stacji TTV, prowadzi także wspomniany wcześniej "Mam Talent!", a jego głos doskonale kojarzą słuchacze Radia Eska.

Jan Pirowski cieszy się dużą sympatią odbiorców, co potwierdzają jego dotychczasowe osiągnięcia. W 2017 roku odebrał statuetkę Plejady w kategorii Nadzieja Internetu, a rok wcześniej znalazł się w prestiżowym rankingu stu najbardziej pożądanych mężczyzn w Polsce. Czy jego radiowa charyzma sprawdzi się przy porannej kawie z milionami Polaków?

