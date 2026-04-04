Ikona PRL-u wyszła za hrabiego. Jednak jej życie nie było usłane różami

Maja Komorowska przyszła na świat 23 grudnia 1937 roku w Warszawie. W 1960 roku ukończyła studia na Wydziale Lalkarskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. To właśnie jako studentka podczas jednej z podróży pociągiem poznała swojego męża - prawnika, Jerzego Huberta Tyszkiewicza, przedstawiciela arystokratycznego rodu i kuzyna Beaty Tyszkiewicz. Maja Komorowska była jedną z ikon epoki PRL-u. Występowała nie tylko na deskach teatru Jerzego Grotowskiego, ale również, zagrała w głośnych produkcjach Krzysztofa Zanussiego, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego czy Istvána Szabó, ale także od 1982 roku wykładała na Akademii Teatralnej w Warszawie. Choć jej życie zawodowe było niezwykle ekscytujące, a nowe propozycje płynęły do zdolnej aktorki z każdej strony, Komorowska borykała się z problemami w życiu prywatnym.

Choć Maja Komorowska wyszła za mąż z wielkiej miłości, zaledwie po kilku miesiącach znajomości, to jej życie prywatne nie było usłane różami. Pomimo szlacheckiego pochodzenia męża, w PRL-u zmagali się z trudnościami finansowymi. W 1963 roku na świat przyszedł jedyny syn Mai Komorowskiej i Jerzego Huberta Tyszkiewicza - Paweł. Niestety, z powodu braku odpowiednich środków, rodzina nie mogła pozwolić sobie na zakup czy wynajem własnego mieszkania. Z tego też powodu pomieszkiwali w hotelach, co nie było idealnym rozwiązaniem dla małego dziecka. Z tego powodu, Komorowska podjęła niezwykle trudną decyzję i postanowiła oddać syna na wychowanie ciotce, która mieszkała w jednej z podwarszawskich miejscowości. Paweł wrócił do matki, dopiero, kiedy aktorka na dobre zamieszkała w Warszawie. Małżeństwo Mai Komorowskiej i Jerzego Tyszkiewicza trwało 55 lat, aż do śmierci prawnika. Choć oddalili się od siebie i przez lata nie mieszkali razem, Komorowska nie zdecydowała się na rozwód, a w momencie, kiedy hrabia Tyszkiewicz podupadł na zdrowiu, starała się mu pomagać. Dziś Maja Komorowska jest szczęśliwą matką i babcią czworga, dorosłych już wnuków. Zrezygnowała z pracy na Akademii Teatralnej, jednak od czasu do czasu nadal grywa drobne role.