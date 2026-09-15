Tych kosmetyków lepiej nie trzymaj w łazience. To przez to szybko się psują i tracą swoje właściwości

Wysoka wilgotność i wahania temperatury w łazience negatywnie wpływają na trwałość i właściwości wielu kosmetyków.

Ciepło, światło i wilgoć mogą degradować składniki, zmieniać konsystencję i skracać żywotność tych wrażliwych produktów.

Sprawdź, które kosmetyki pod żadnym pozorem nie powinny być przechowywane w łazience.

Wiele osób przechowuje kosmetyki na półce obok umywalki albo ustawia je pod prysznicem. Jest wygodnie, wszystko mamy pod ręką. Problem w tym, że podczas gorącej kąpieli w pomieszczeniu szybko robi się ciepło i wilgotno. Takie warunki mogą wpływać na trwałość niektórych preparatów, a w przypadku części produktów również na ich konsystencję i właściwości.

Kremy do twarzy lepiej chronić przed ciepłem

Nie każdy krem powinien stać w łazience. Szczególnie dotyczy to kosmetyków zawierających składniki aktywne, które mogą być wrażliwe na niekorzystne warunki przechowywania. Ciepło i wilgoć nie są dla nich najlepszym towarzystwem. Dotyczy to między innymi niektórych produktów z witaminą C czy retinolem. W ich przypadku warto przede wszystkim sprawdzić zalecenia producenta umieszczone na opakowaniu. Jeśli kosmetyk wymaga chłodnego i suchego miejsca, łazienkowa szafka nie będzie najlepszym wyborem.

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Perfumy zdecydowanie nie powinny stać w łazience

Flakon ulubionych perfum stojący przy lustrze wygląda efektownie, ale to niekoniecznie dobre miejsce dla zapachu. Perfumy najlepiej przechowywać z dala od światła, ciepła i dużych wahań temperatury. Z tego powodu zamiast łazienki lepiej wybrać zacienione, suche miejsce w sypialni lub garderobie. Nie trzeba robić z tego wielkiej filozofii - chodzi przede wszystkim o stabilne warunki.

Tych kosmetyków również lepiej nie trzymać w łazience

Ostrożność warto zachować również w przypadku olejków, kosmetyków naturalnych oraz produktów o krótkim składzie i niewielkiej ilości konserwantów. Ich trwałość może być zależna od sposobu przechowywania. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na produkty w słoiczkach. Każde otwarcie opakowania oznacza kontakt kosmetyku z powietrzem, a w wilgotnym środowisku łazienki dochodzą do tego dodatkowe czynniki. Dlatego po użyciu należy dokładnie zamykać opakowania i przestrzegać zaleceń dotyczących przechowywania.

Gdzie najlepiej trzymać kosmetyki?

Nie ma potrzeby wynosić całej kosmetyczki z łazienki. Szampon, żel pod prysznic czy mydło są przecież stworzone do używania w takich warunkach. W przypadku bardziej wymagających produktów lepszym rozwiązaniem będzie jednak suche i zacienione miejsce, w którym temperatura pozostaje względnie stała. Wilgoć, para wodna, ciepło i zmiany temperatury mogą nie służyć perfumom, wybranym kremom z aktywnymi składnikami, olejkom czy niektórym kosmetykom naturalnym.

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