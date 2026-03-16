Harry Styles pocałował się z mężczyzną w telewizji. Tak zareagował na spekulacje

Harry Styles pocałował się z Benem Marshallem

Fani oszaleli, gdy Harry Styles pozwolił sobie na gejowski pocałunek z Benem Marshallem, gwiazdą programu "Saturday Night Live". Wydarzyło się to podczas monologu otwierającego show. Miał to być przytyk w stronę politycznie fanów, którzy wcześniej krytykowali go za queerbaiting, w tym między innymi za noszenie ubrań łamiących stereotypy płciowe, zagranie geja w filmie "Mój policjant" oraz publiczne pozostawanie niejednoznacznym w kwestii własnej seksualności. Queerbaiting to strategia PR polegającą na sugerowaniu relacji jednopłciowych bez jej jednoznacznego potwierdzania, aby jednocześnie przyciągnąć queerową publiczność i nie zrazić homofobicznych odbiorców.

Harry Styles pod koniec monologu złapał Marshalla i pocałował go w usta, po czym spojrzał w kamerę i powiedział z przymrużeniem oka: "To dopiero jest queerbaiting". Pocałunek był finałem flirtobliwego fragmentu dotyczącego nowego solowego albumu byłego członka One Direction zatytułowanego "Kiss All the Time. Disco, Occasionally". Artysta powiedział, że uwielbia ten tytuł, bo co może być lepszego niż całowanie się cały czas. W mediach społecznościowych pojawiła się krytyka, że Harry używa zbliżeń jednopłciowych do promocji albumu, co właśnie jest uznawane za queerbaiting.

"Kiss All the Time. Disco, Occasionally" - lista piosenek

Oto lista piosenek na płycie "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" Harry'ego Stylesa:

"Aperture" "American Girls" "Ready, Steady, Go!" "Are You Listening Yet?" "Taste Back" "The Waiting Game" "Season 2 Weight Loss" "Coming Up Roses" "Pop" "Dance No More" "Paint by Numbers" "Carla's Song"