Andrzej Seweryn wyjawił prawdę o relacji ze Stanisławą Celińską. Łączyła ich nie tylko scena

Zaskakujące wyznanie po śmierci Stanisławy Celińskiej

Wiadomość o śmierci 79-letniej Stanisławy Celińskiej pogrążyła w żałobie cały artystyczny świat. Przez wiele lat aktorka olśniewała publiczność swoimi kreacjami teatralnymi, filmowymi oraz muzycznymi. Jej fenomen polegał na autentyczności i zdolności do przekazywania prawdziwych emocji w każdym występie. Po tragicznym odejściu artystki, w sieci zaroiło się od pożegnań ze strony jej znajomych i kolegów po fachu. W tym gronie znalazł się Andrzej Seweryn, który postanowił podzielić się swoimi wspomnieniami z młodości. Jak się okazuje, oboje byli ze sobą mocno związani, zanim zyskali status legend polskiej sceny. Celińska była dla niego pierwszą, prawdziwą miłością.

Andrzej Seweryn wspomina Stanisławę Celińską. Była dla niego kimś więcej niż koleżanką z teatru

Andrzej Seweryn nie krył wzruszenia, gdy opowiadał o swojej młodzieńczej sympatii. Podkreślił, że ich relacja opierała się zarówno na miłości, jak i na wspólnym zaangażowaniu w sztukę. Wspólne tworzenie pierwszych spektakli było dla nich codziennością w młodych latach. Co ciekawe, to właśnie Stanisława namówiła go do dołączenia do amatorskiego zespołu teatralnego.

Aktor zaznaczył, że Celińska zawsze wyróżniała się z tłumu. Charakteryzowała ją niespożyta energia, odwaga i silna osobowość. Nie wahała się wyrażać własnego zdania, co budziło podziw u innych. Już wtedy można było dostrzec jej niezwykły potencjał.

Seweryn wyznał, że ich związek był bardzo żywiołowy i pełen skrajnych emocji. Mimo że ich ścieżki życiowe ostatecznie się rozminęły, pamięć o tej miłości jest w nim wciąż żywa. Dziś myśli o niej nie tylko jako o znakomitej artystce, ale przede wszystkim jako o wyjątkowym człowieku.

Aktor zwrócił również uwagę na fenomenalny kontakt Celińskiej z widzami. Jej naturalność i brak dystansu zjednywały jej sympatię publiczności. Nie pozowała na wielką gwiazdę; przeciwnie, czerpała z własnych, trudnych doświadczeń, by dawać innym wsparcie.

"Być może rzeczywiście stanowiliśmy przeciwieństwa. Nigdy o tym nie pomyślałem, ale w miłości często tak bywa. To była młodzieńcza miłość. Przeżywaliśmy razem różne chwile, także artystyczne (...) Stasia była niepokorna. (...) Bardzo aktywna w naszej grupie, która przygotowywała przedstawienia w Domu Kultury na Żoliborzu, a potem w Pałacu Młodzieży, gdzie to ona mnie wciągnęła do zespołu (...) Miała fantastyczny kontakt z publicznością. Jej życiowa ścieżka nie była usłana tylko różami, a mimo to widzowie odnajdywali w niej własne problemy, konflikty, dramaty. Potrafiła to wszystko przezwyciężać. To była bohaterka. Naprawdę niezwykły człowiek (...) Była wspaniałą kobietą, mądrą, otoczoną sympatią publiczności. Myślę nie tylko o jej wielkich rolach filmowych i teatralnych, które wszyscy znamy, ale też o tych dziesiątkach, setkach koncertów, które zbliżały ją do ludzi, gdy przekazywała im miłość - powiedział w rozmowie z portalem Plejada."