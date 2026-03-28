Gwiazda miłosnego show Netflixa ogłosiła radosną nowinę. Płyną gratulację z całej Polski

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-03-28 20:27

2026 rok jest zdecydowanie rokiem ciąż. Tylko w tym roku na świat przyjdą dzieci takich influencerów jak Wersow czy synek Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Okazało się, że jedna z gwiazd 2. sezonu reality show Netflixa "Love Never Lies" podzieliła się radosną nowiną.

Radio ESKA Google News

Kamil Kowalski jako gwiazda "Love Never Lies"

"Love Never Lies" był jednym z reality show Netflixa. Prowadząca, Maja Bohosiewicz, pozwalała partnerom znaleźć odpowiedzi na konkretne pytania. Szczególnym sprawdzianem był podział na wille, gdzie uczestnicy byli "narażeni" na pokusę ze strony osobnych ludzi ściągniętych z Polski. W międzyczasie odpowiadali oni na pytania za pomocą kontrowersyjnej technologii "eye detect". Przy kłamstwie były odejmowane pieniądze. Za prawdę - dodawane. 

Kamil Kowalski był uczestnikiem 2. sezon tego reality show. Wszedł tam z Pauliną, z którą chciał sprawdzić, czy są gotowi na kolejny etap w związku. Po powrocie do Polski okazało się, że jednak mają całkowicie inne spojrzenie na przyszłość. Para, choć się rozstała, została ze sobą w dobrym stosunkach.

Kamil po zerwaniu z Paulą związał się z influencerką Oliwią Ziółkowską. Para zaczęła błyskawicznie zyskiwać widzów w mediach. 

To dlatego Martirenti ukrywa chłopaka! Żałuje udziału w "Love Never Lies"?

Kamil Kowalski ogłasza radosną nowiną 

2026 to rok dzieci wśród gwiazd. Urodziła już Lil Masti i Olga Frycz. Wyszło, że influencerka Kartoni zostanie mamą. Takie same wiadomości wypłynęły od Sylwestra Wardęgi. W ciąży również jest znana influencerka Wersow, która oczekuje na swoje drugie dziecko. Gwiazda i to z przestwórz - Sławosz Uznański-Wiśniewski również oczekuje swojej pociechy. 

Okazało się, że równie optymistyczne informacje napłynęły od Kamila z "Love Never Lies". Okazało się, że zostanie w tym roku tatą!

  • "No i dołączyli do programu 'Twoje 9 miesięcy' od Friza. A tak poważnie to gratulacje"
  • "W ciągu 5 minut widziałam 2 ogłoszenia ciąży u influ XDD GRATULACJE"
  • "Jeeeej czekałam na to ogłoszenie"
  • "Dołączyliście do trendu 2026, gratulacje dla was".
Love Never Lies. Zdradził partnerkę sześć razy
Galeria zdjęć 15
Love Never Lies Polska