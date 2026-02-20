Blanka zaskakuje! Wydała poruszającą balladę "I'm Just A Human"

Fani Blanki z pewnością są zaskoczeni! Artystka, znana z przebojów takich jak "Solo", zaprezentowała balladę "I'm Just A Human". To utwór, który bez wątpienia wyznacza nowy rozdział w jej karierze i pokazuje, że Blanka nie boi się eksperymentować i sięgać po różne gatunki muzyczne. Dlaczego Blanka zdecydowała się na taką zmianę i co ją do tego zainspirowało? Nowy singiel "I'm Just A Human" to niezwykle osobiste i szczere wyznanie Blanki. Wokalistka otwarcie śpiewa o trudnych emocjach, z którymi musi się mierzyć na co dzień, o hejcie, który ją dotyka i o presji, która na niej ciąży. Jak sama mówi, piosenka powstała z potrzeby serca i jest jej odpowiedzią na negatywne komentarze i trudności, które napotyka na swojej drodze.

"I'm Just A Human" to utwór w którym Blanka zdejmuje sceniczną zbroję i po raz pierwszy pozwala słuchaczom zajrzeć w miejsca dotąd ukryte.

ZOBACZ TAKŻE: Moda czy WTOPA ROKU? Blanka na studniówce wywołała OGROMNE KONTROWERSJE

Blanka ocenia stare stylizacje

"I'm Just A Human" – nowy etap w karierze Blanki

"I'm Just A Human" to nie tylko pojedynczy singiel, ale przede wszystkim zapowiedź nowego etapu w twórczości Blanki. Artystka deklaruje, że w przyszłości chce stawiać na prawdę, emocjonalną dojrzałość i artystyczną świadomość. To oznacza, że możemy spodziewać się po niej jeszcze bardziej autentycznych i osobistych utworów, które będą odzwierciedlać jej prawdziwe emocje i doświadczenia. Czego możemy się spodziewać po Blance w przyszłości? Jedno jest pewne - będzie jeszcze bardziej odważna, wrażliwa i gotowa do eksperymentów. Posłuchajcie "I'm Just A Human" i przekonajcie się sami, jak bardzo zmieniła się Blanka!