Grała u największych polskich reżyserów. Nagle zniknęła z show-biznesu

Aleksandra Nieśpielak była wielką gwiazdą końca lat 90. i początku 2000. W 1996 roku zadebiutowała w filmie sensacyjnym "Gry uliczne" Krzysztofa Krauzego. W tym samym roku zagrała także w filmie Andrzeja Żuławskiego "Szamanka". Jednak największą rozpoznawalność przyniosła jej jedna z głównych ról żeńskich w filmie Władysława Pasikowskiego "Demony wojny według Goi", w którym zagrała u boku największych gwiazd polskiego kina, jak Bogusław Linda czy Olaf Lubaszenko. To właśnie dzięki tej kreacji została doceniona przez miesięcznik "Cinema", dzięki czemu w 1999 roku wyjechała na słynny festiwal filmowy do Cannes. Propozycje filmowe i serialowe spływały do Aleksandry Nieśpielak niemalże z każdej strony. Później zagrała jeszcze między innymi w innych głośnych produkcjach, jak: "Dług" Krzysztofa Krauzego czy "Reich" Władysława Pasikowskiego. Widzowie doskonale znają ją również z występów w popularnych serialach. Nieśpielak wystąpiła między innymi w "Czułość i kłamstw", gdzie wcielała się w rolę Anny, oraz "Zostać Miss", w którym odgrywała rolę Beaty. Mimo znakomicie rozwijającej się kariery, Aleksandra Nieśpielak nagle wycofała się ze show-biznesu. Jej decyzja podyktowana była rodzinną tragedią.

Aleksandra Nieśpielak nie tylko grała w popularnych produkcjach filmowych, ale również była wziętą modelką. Niemalże żaden pokaz mody Macieja Zienia nie mógł odbyć się bez jej obecności na wybiegu. Po rozpadzie jej relacji z reżyserem Władysławem Pasikowskim aktorka w 2002 roku poślubiła Macieja Kubiaka, który, jak przyznała w wywiadzie dla "Vivy!", wypatrzył ją w jednym z barów, nie wiedząc zupełnie, że jest aktorką. Po ślubie przewartościowała swoje życie i bardziej skupiła się na pielęgnowaniu domowego ogniska. Nadal jednak gościnnie występowała w serialach, między innymi w "Lokatorach", Na dobre i na złe" czy "Pensjonacie pod różą". Wraz z mężem doczekała się dwóch synów: Mateusza (ur. w 2002 roku) oraz Antoniego (ur. w 2008 roku). W pewnym momencie jednak Aleksandra Nieśpielak całkowicie usunęła się w cień. Wszystko za sprawą tragedii, jaka dotknęła jej rodzinę. W 2006 roku aktorka urodziła syna Karola. Dziecko przyszło na świat z poważną wadą serca i po trzech godzinach od momentu narodzenia zmarło. Od tamtej pory Nieśpielak niemalże przestała bywać na salonach, grywa również jedynie okazjonalnie. Ostatni raz na ekranie mogliśmy ją oglądać w 2019 roku, wówczas zagrała rolę Felicji w serialu "Korona królów". Obecnie grywa także w prywatnym teatrze O! La! La.

