Frykowska była w nim zabójczo zakochana. Tak dziś wygląda Ken z "Big Brothera"

Frytka i Ken, czyli Maja Frykowska i Łukasz Wiewiórski, zapisali się na kartach historii polskiej popkultury, oddając się miłosnym uciechom w jacuzzi na oczach milionów Polaków. Dziś podobna sytuacja zapewne zostałaby odnotowana przez media, ale nie wywołałaby już tak ogromnego poruszenia, jak miało to miejsce w 2002 roku. Wówczas uznano ją za jeden z największych skandali obyczajowych, jakie widziała polska telewizja, a przypomnijmy, że trzecią edycję reality show "Big Brother" śledziły przecież miliony widzów.

Frytka i Ken w jacuzzi

Bez wątpienia jedną z najbardziej charyzmatycznych uczestniczek domu Wielkiego Brata była "Frytka", czyli wówczas Agnieszka Frykowska, dziś Maja. Wnuczka Wojciecha Frykowskiego, producenta filmowego i artysty brutalnie zamordowanego w domu Sharon Tate, nawiązała w programie romantyczną relację z Łukaszem Wiewiórskim, nazywanym przez innych uczestników "Kenem". To właśnie z nim trafiła do słynnego jacuzzi, gdzie - jak wyznała po latach - do niczego między nimi nie doszło.

Media donosiły o stosunku seksualnym, którego... nie było! Prawda jest taka, że któryś z operatorów tak pędził z kamerą, że walnął z impetem w lustro weneckie. Huk sprawił, że natychmiast oprzytomniałam i zakończyliśmy baraszkowanie w pianie... Tymczasem w eter poszła informacja, że bzykaliśmy się na wizji jak króliki, a mnie okrzyknięto dziwką wszech czasów... - wyznała w książce "Pokonaj siebie".

Choć po latach Frykowska, dziś Maja, podkreślała, że między nią a Kenem nie doszło do zbliżenia, opinia publiczna szybko przypisała jej szereg krzywdzących etykiet. Efektem medialnej burzy był m.in. głośny i kontrowersyjny wywiad w programie Wojciecha Cejrowskiego. Związek tych dwoje nie przetrwał próby czasu. Maja wciąż pojawia się w przestrzeni medialnej, a niedawno opowiedziała o łączącym ją i Wiewiórskiego uczuciu.

Zawsze się zastanawiałam, dlaczego ja tego nie mówię, bo byłam taka zaszczuta, że ja byłam mega zakochana w Łukaszu. Ja byłam mega w nim zakochana. Do tego stopnia, że jeździłam do niego do Warszawy. Ja nie wiem, czy Łukasz to teraz ogląda, bo on się całkowicie odciął. Po prostu chyba się nakryje nogami. Sorry, Łukasz - powiedziała w wywiadzie dla "Kozaczka".