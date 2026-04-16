Nikola Grbić ogłosił kadrę na sezon 2026. Na liście powołań brakuje największych gwiazd

Rewolucja w kadrze siatkarzy. Nikola Grbić pominął filary zespołu

- Selekcjoner polskiej kadry narodowej przedstawił ostateczne zestawienie graczy na nowy sezon reprezentacyjny, w którym zabrakło dotychczasowych liderów.

- W narodowych barwach nie zobaczymy w tym roku tak utytułowanych graczy, jak Bartosz Kurek, Norbert Huber, Marcin Janusz czy Paweł Zatorski.

- Odkryj pełne zestawienie trzydziestu siedmiu siatkarzy oraz sprawdź kluczowe wyzwania turniejowe czekające naszą kadrę w najbliższych miesiącach.

Na ogłoszonej liście brakuje przede wszystkim wieloletniego filaru zespołu i jego dotychczasowego kapitana, Bartosza Kurka. Z kolei w czwartek Norbert Huber wydał oświadczenie w mediach społecznościowych, informując o przymusowej przerwie w występach międzynarodowych, co jest bezpośrednim skutkiem jego poważnych dolegliwości zdrowotnych z ostatnich tygodni. W zestawieniu pominięto również dwóch stałych bywalców dotychczasowych zgrupowań, czyli Marcina Janusza i Pawła Zatorskiego, którzy w ostatnim czasie definitywnie zakończyli przygodę z reprezentacją Polski.

Szansa dla innych graczy. Mateusz Bieniek wraca do polskiej reprezentacji po kontuzji

Trener zespołu narodowego postanowił nie powoływać na nadchodzący sezon Łukasza Kaczmarka, który odgrywał dominującą rolę w ofensywie jeszcze w ubiegłym roku. Na liście powołanych nie znalazł się również niezwykle doświadczony rozgrywający Grzegorz Łomacz. Bardzo pozytywną informacją dla wszystkich kibiców jest natomiast oficjalny powrót do kadry Mateusza Bieńka, który przez ostatnie dwanaście miesięcy przechodził proces rekonwalescencji i skutecznie odbudowywał swoją formę fizyczną.

Szkoleniowiec będzie mógł jednak w pełni polegać na trzonie zespołu z poprzednich turniejów, a w zestawieniu wciąż mocno błyszczy nazwisko Wilfredo Leona. Oprócz niego na zgrupowaniu zameldują się inni utytułowani zawodnicy, w tym Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski oraz Kamil Semeniuk, a powołania uzupełniają Aleksander Śliwka oraz Bartłomiej Bołądź.

Ambitne cele Biało-Czerwonych. Liga Narodów i mistrzostwa Europy na horyzoncie

Reprezentacja Polski zainauguruje zmagania 10 czerwca meczami w prestiżowej Lidze Narodów, rozgrywając swój pierwszy turniej w chińskim Linyi, by bronić historycznego tytułu wywalczonego dokładnie rok wcześniej.

Głównym celem naszej drużyny narodowej będą jednak tegoroczne mistrzostwa Starego Kontynentu, które odbędą się w dniach od 9 do 26 września na parkietach w Bułgarii, Finlandii, Rumunii oraz we Włoszech. Ekipa prowadzona przez Nikolę Grbicia przystąpi do tego czempionatu jako obrońca mistrzowskiego trofeum, a zmagania te stanowią również bardzo ważny etap w kontekście zdobywania przepustek na igrzyska olimpijskie w Los Angeles zaplanowane na 2028 rok.

Szerokie zestawienie polskiej reprezentacji w siatkówce mężczyzn na sezon 2026:

Atakujący:

- Bartłomiej Bołądź

- Dawid Dulski

- Wojciech Gajek

- Bartosz Gomułka

- Aliaksei Nasevich

- Kewin Sasak

Przyjmujący:

- Tomasz Fornal

- Michał Gierżot

- Michał Grabek

- Jakub Kiedos

- Wilfredo Leon

- Mikołaj Sawicki

- Kamil Semeniuk

- Artur Szalpuk

- Jakub Szymański

- Aleksander Śliwka

- Bartosz Zych

Środkowi:

- Mateusz Bieniek

- Szymon Jakubiszak

- Jakub Kochanowski

- Bartłomiej Lemański

- Jakub Majchrzak

- Adrian Markiewicz

- Jakub Nowak

- Mateusz Nowak

- Mateusz Poręba

Rozgrywający:

- Marcel Bakaj

- Błażej Bień

- Jan Firlej

- Marcin Komenda

- Jakub Przybyłkowicz

- Sergiusz Serafin

Libero:

- Jakub Ciunajtis

- Bartosz Fijałek

- Maksymilian Granieczny

- Maksym Kędzierski

- Jakub Popiwczak