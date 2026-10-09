Frank Leen łączy siły z producentem światowych gwiazd. Stworzył muzykę do "Cyberpunka 2077"

Frank Leen łączy siły z producentem światowych gwiazd

Frank Leen powraca z nowym materiałem i od razu zaskakuje skalą swojego projektu. Artysta przy najnowszym singlu połączył siły z Konradem OldMoney, kanadyjskim producentem polskiego pochodzenia, który ma na koncie współpracę z legendami sceny muzycznej. To nazwisko, które robi ogromne wrażenie.

Konrad OldMoney to twórca, który współpracował z takimi artystami jak Method Man, Redman, RZA czy !llmind. Jego muzykę można usłyszeć również w największych produkcjach filmowych i gamingowych. Pracował przy ścieżce dźwiękowej do gry „Cyberpunk 2077”, a także przy projektach takich jak „The Justin Bieber Documentary” oraz grach z serii „FIFA”, „UFC” i „Fight Night”. Jest również współtwórcą utworu „Came To Win”, który znalazł się na rozszerzonej wersji ścieżki dźwiękowej do filmu „Whiplash”.

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Nowy utwór „Dłoń trzymam w laysach”

Efektem tej niezwykłej współpracy jest nowy solowy singiel Franka Leena zatytułowany „Dłoń trzymam w laysach”. Utwór, który promuje nadchodzący album artysty, to dawka rockowej energii, która ma skłaniać do refleksji nad otaczającą nas rzeczywistością. Piosenka jest odpowiedzią na miliony negatywnych informacji, które docierają do nas z każdej strony i potrafią przytłoczyć.

Jak czytamy w zapowiedzi, stadionowy charakter utworu ma wyrywać ze stanu apatii i dodawać sił do działania. Przesłanie jest jasne – warto podążać własną drogą, nawet jeśli dla innych nie zawsze ma ona sens. Ostatecznie liczy się to, co sami czujemy.

Współpraca przy całym albumie

Okazuje się, że wspólny singiel to dopiero początek. Konrad OldMoney będzie pojawiał się częściej na nadchodzącym albumie Franka Leena „Zdanie bez kropki”. Światowej sławy producent objął rolę mentora oraz producenta wykonawczego całego projektu, co zapowiada niezwykle ciekawy materiał.