Ten kominek z Pepco, to prawdziwy hit! Kosztuje grosze, a w mig odmieni wnętrze twojego domu

Jesień to idealny moment na odświeżenie wnętrza, a Pepco oferuje produkt, który odmieni każde pomieszczenie bez wydawania fortuny.

Drewniany kominek dekoracyjny kosztuje grosze, a zaaranżujesz go na każdą porę roku!

Nie przegap okazji na stworzenie przytulnego wnętrza.

Pepco od lat przyciąga osoby, które lubią od czasu do czasu odświeżyć wygląd mieszkania. Nic dziwnego - oferta obejmuje nie tylko ubrania i artykuły codziennego użytku, lecz także ozdoby, tekstylia oraz sezonowe drobiazgi. Wystarczy jeden ciekawy dodatek, by zwykły salon nabrał zupełnie nowego charakteru.

Drewniany kominek z Pepco kosztuje 80 zł i odmieni każde wnętrze

Wśród tegorocznych propozycji szczególnie wyróżnia się drewniany kominek dekoracyjny. Jego największym atutem jest prosta forma, która daje sporo możliwości aranżacyjnych. Nie trzeba mieć dużego mieszkania ani urządzać wnętrza w konkretnym stylu, żeby znaleźć dla niego miejsce. Drewniane elementy dobrze komponują się z naturalnymi materiałami, jasnymi kolorami i miękkimi tkaninami. Kominek może więc stać się ciekawym uzupełnieniem salonu, sypialni czy przytulnego kącika do czytania. Cena wynosi 80 zł, co dla osób poszukujących niedrogiej dekoracji może być dodatkową zachętą.

Jak udekorować kominek, żeby wnętrze nabrało klimatu?

Najlepiej potraktować go jako bazę do własnych pomysłów. Jesienią można postawić na nim ceramiczną dynię, niewielki wazon z suszonymi trawami albo kilka ozdobnych świec. Takie zestawienie będzie wyglądało przytulnie, ale nie przytłoczy pomieszczenia. Gdy nadejdzie grudzień, wystarczy zmienić dodatki. Małe figurki, gałązki świerku, świąteczne lampki czy subtelne ozdoby w odcieniach czerwieni i złota pomogą stworzyć bożonarodzeniowy nastrój.

W Pepco nie brakuje sezonowych dodatków

Drewniany kominek to tylko jedna z propozycji dla osób, które lubią zmieniać dekoracje zgodnie z panującą obecnie porą roku. W ofercie sieci pojawiają się również świece, świeczniki, figurki i ozdoby nawiązujące do świąt. Dzięki temu można stopniowo kompletować dodatki i dopasowywać je do własnego gustu. Warto jednak pamiętać, że dostępność produktów może różnić się w zależności od sklepu, a popularne dekoracje szybko znikają z półek. Jeśli kominek przypadnie nam do gustu, najlepiej od razu wybrać się do sklepu, gdyż cieszy się on ogromnym zainteresowaniem internautów. Nagranie, na którym użytkowniczka Instagrama posługująca się pseudonimem to_sie_opłaca rozpakowuje kominek i pokazuje, jak go udekorowała ma już 1,5 miliona wyświetleń!

Niedroga dekoracja, wiele możliwości

Nie każda metamorfoza salonu musi oznaczać duże zakupy i kosztowny remont. Czasem wystarczy jeden wyrazisty element, kilka sezonowych ozdób i odrobina pomysłowości. Drewniany kominek z Pepco może stać się właśnie takim dodatkiem - praktyczną bazą do aranżacji, którą łatwo zmieniać wraz z nadejściem kolejnych pór roku.

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