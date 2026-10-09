Robert Lewandowski na boisku baseballowym. Polski napastnik zaskoczył Amerykanów

Spis treści Robert Lewandowski bryluje na meczu Chicago White Sox

Robert Lewandowski pojawił się na na meczu Chicago White Sox w towarzystwie żony oraz dwóch córek, aby wspólnie śledzić czwarte starcie w ramach American League Division Series. Polski snajper założył specjalnie przygotowaną koszulkę chicagowskiej ekipy z charakterystycznym dla niego numerem 9. Zanim oficjalnie zaprezentował się publiczności, odbył krótką rozgrzewkę z maskotką zespołu, po czym dumnie wkroczył na górkę miotacza. Przy ogłuszającym dopingu i bacznym wzroku tysięcy kibiców zgromadzonych na amerykańskim obiekcie, posłał piłkę prosto do łapacza. Jego rzut okazał się równie perfekcyjny, co uderzenia na piłkarskiej murawie.

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Lokalne śmedia oraz przedstawiciele White Sox przyjęli obecność polskiego gracza z wielkim entuzjazmem, promując wydarzenie chwytliwym hasłem „From the pitch to a first pitch!”. To świetny przykład na to, jak kapitan naszej kadry narodowej wraz z Anną, Klarą i Laurą błyskawicznie adaptują się do chicagowskiej kultury po zaskakującym transferze za ocean latem 2026 roku. Bliscy regularnie dopingują Roberta podczas spotkań drużyny Fire, a wspólne odkrywanie miasta stało się nieodłącznym elementem ich nowej, amerykańskiej codzienności.

QUIZ. W jakich klubach grają reprezentanci Polski? Lewandowski, Puchacz, Bednarek i inni Pytanie 1 z 20 Robert Lewandowski obecnie występuje w klubie: FC Barcelona Borussia Dortmund Chicago Fire Następne pytanie

Robert Lewandowski bryluje na meczu Chicago White Sox

Po zakończeniu oficjalnej ceremonii polski napastnik nie krył zachwytu nad niesamowitą energią panującą na obiekcie i wielkim zaangażowaniem, z jakim lokalni fani chłoną baseball. Dla wielotysięcznej publiczności była to unikalna szansa, by podziwiać ikonę europejskiego futbolu w całkowicie niecodziennej roli, co wywarło na nich gigantyczne wrażenie. „Chicago co to był za moment!” – podsumował w mediach społecznościowych, publikując zdjęcie, na którym wykonuje swój historyczny rzut.