Fabijański rozbił bank w Polsacie. Słowa surowej jurorki wcisnęły widzów w fotel

Aktor Sebastian Fabijański zamyka usta krytykom na parkiecie Polsatu

Rywalizacja o Kryształową Kulę nabiera niesamowitego tempa. Z każdym kolejnym odcinkiem z programem żegnają się następne gwiazdy, a presja nieustannie rośnie. W tej zaciętej rywalizacji na prowadzenie niespodziewanie wysuwa się Sebastian Fabijański, który początkowo budził skrajne emocje wśród widzów. Obecnie aktor wyrasta na absolutnego czarnego konia całego formatu. Zamiast zwalniać, popularny artysta właśnie zaprezentował na żywo układ, który może zapewnić mu prosto bilet do ścisłego finału.

Iwona Pavlović ocenia taniec Sebastiana Fabijańskiego. Padły zaskakujące słowa

Wykonywany przez niego walc wiedeński okazał się absolutnym majstersztykiem. W duecie z Julią Suryś aktor przygotował spektakl, który od pierwszych do ostatnich sekund trzymał w napięciu. Największym echem odbiła się jednak postawa samej Iwony Pavlović. Jurorka słynąca z niezwykle surowych ocen tym razem całkowicie zrezygnowała z wytykania błędów technicznych. Z jej ust padły wyłącznie zachwyty nad scenicznym magnetyzmem gwiazdora. Ekspertka stwierdziła nawet, że artysta potrafiłby zagrać absolutnie wszystko.

"Masz w sobie coś takiego, że jest w tobie tajemnica. Mam taki niedosyt, jak ty tańczysz. Tańczyłeś bardzo pięknie (...) Ty zatańczyłeś cały ten fragment sportowy, bardzo trudny. Idź po to do przodu, idź po prostu idź. (...) . Jak będzie trzeba, to ty i kromkę chleba zagrasz" - powiedziała z kolei Iwona Pavlović.

Na fali entuzjazmu wypowiedział się również kolejny sędzia. Rafał Maserak uznał zaprezentowaną choreografię za istną perełkę obecnej edycji programu. Sędziowie byli w tej kwestii wyjątkowo jednomyślni, traktując poziom występu jako w pełni finałowy. Posypały się najwyższe noty, a para zgarnęła okrągłe 40 punktów, ostatecznie potwierdzając swoją dominację.

"Kolejny diament do naszego pudełeczka" - powiedział oczarowany Maserak.

Po programie internet dosłownie zapłonął. W komentarzach dominowały zachwyty, a widzowie wprost nazywali ten taniec magicznym spektaklem i występem wieczoru. Wielu komentujących przyznało wprost, że to widowisko całkowicie zmieniło ich ocenę Fabijańskiego.