Erste Letnie Brzmienia: festiwal odwiedzi największe polskie miasta już w wakacje!

Erste Letnie Brzmienia 2026

Na scenach festiwalu Erste Letnie Brzmienia w tym roku pojawią się zarówno topowi artyści, jak i najciekawsi przedstawiciele młodego pokolenia. W line-upie znaleźli się m.in. Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Ewa Farna, Mrozu, Bass Astral, Ralph Kaminski, Grzegorz Turnau, Julia Wieniawa czy Natalia Szroeder. Organizatorzy zapowiadają także wyjątkowe projekty specjalne i muzyczne powroty, które mają być jednymi z najmocniejszych momentów tegorocznej edycji. Festiwal słynie z tego, że łączy różne style muzyczne - od popu i alternatywy po elektronikę i indie.

Nie zabraknie też miejsca dla młodych i niezależnych twórców, którzy prezentują świeżą, muzyczną wizję - twierdzą organizatorzy.

Nie tylko koncerty

Jak czytamy na stronie wydarzenia, "w 2026 roku Erste Letnie Brzmienia rozpocznie się pod koniec lipca w Krakowie, w sierpniu odwiedzi Warszawę, Gdańsk i Wrocław, żeby zakończyć się w pierwszy weekend września w Poznaniu".

To jednak nie tylko koncerty. Erste Letnie Brzmienia to także strefy relaksu, food trucki, atrakcje dla rodzin oraz przestrzeń do spędzania letnich wieczorów w miejskim klimacie. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma być miejscem spotkań i wspólnego celebrowania muzyki. Nic dziwnego, że festiwal z roku na rok zyskuje coraz większą popularność (wcześniej odbywał się jako Santander Letnie Brzmienia) i już teraz uznawany jest za jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń wakacji w Polsce.

