Dlaczego data końca karnawału co roku jest inna?

Karnawał nie ma stałej daty w kalendarzu. Jego długość zależy od tego, kiedy wypada Wielkanoc, a ta jest świętem ruchomym.

Zasada jest prosta: karnawał trwa od święta Trzech Króli (6 stycznia) aż do dnia poprzedzającego Środę Popielcową, czyli do końca tzw. ostatków. To właśnie dlatego w jednych latach kończy się wcześniej, a w innych znacznie później.

Kiedy jest ostatni dzień karnawału 2026?

W 2026 roku ostatni dzień karnawału wypada we wtorek 17 lutego. To tzw. wtorek przed Środą Popielcową, znany również jako Ostatki lub Zapusty.

Oznacza to, że ostatnia okazja do karnawałowych zabaw przypada właśnie wtedy — bo już następnego dnia zaczyna się Wielki Post.

Wiele osób myli ostatni dzień karnawału z Tłustym Czwartkiem, ale to nie to samo. Tłusty Czwartek wypada zawsze w ostatnim tygodniu karnawału, jednak zabawa trwa jeszcze kilka dni.

W 2026 roku Tłusty Czwartek wypadł 12 lutego, a finał karnawału następuje pięć dni później, we wtorek 17 lutego. Już następnego dnia, 18 lutego, wypada Środa Popielcowa, która rozpoczyna Wielki Post. To właśnie Popielec symbolicznie zamyka czas zabawy i otwiera okres przygotowań do Wielkanocy.

Dlaczego ta data jest ważna nie tylko dla imprezowiczów?

Koniec karnawału ma znaczenie nie tylko dla osób planujących bale czy domówki. W tradycji chrześcijańskiej to ostatni moment przed Środą Popielcową, która rozpoczyna Wielki Post i czas przygotowań do Wielkanocy.

Dlatego ostatni tydzień karnawału od wieków ma szczególne znaczenie. To symboliczne pożegnanie z czasem zabawy przed Środą Popielcową, która rozpoczyna Wielki Post — okres przygotowania do Wielkanocy. Wielki Post obejmuje czterdzieści dni pokuty i refleksji (nie licząc niedziel), a jego zwieńczeniem jest Triduum Paschalne, czyli trzy najważniejsze dni w kalendarzu chrześcijańskim: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. Granica między ostatkami a Popielcem nie jest więc tylko umowną datą w kalendarzu, ale początkiem wyraźnie odmiennego czasu w roku liturgicznym.

Karnawałowe zwyczaje w Polsce. Skąd wzięły się ostatki?

W polskiej tradycji ostatni dzień karnawału nazywano zapustami albo ostatkami i często obchodzono go naprawdę hucznie. Dawniej organizowano ostatnie kuligi, przebierane pochody i wieczorne zabawy, które miały zakończyć sezon tańców przed Popielcem.

W niektórych regionach do dziś zachowały się zwyczaje związane z ostatkami, jak np. „śledzik” — spotkania organizowane we wtorek przed Środą Popielcową, często już w bardziej żartobliwym, symbolicznym tonie. To był moment, kiedy karnawał kończył się na dobre.

