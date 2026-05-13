Najlepszy musical tego roku! Gigantyczny casting za nami

Z całej Polski do warszawskiego biura!

W niedzielę, 12 maja, od 9:00 do 18:30 w Cytadeli Warszawskiej (Muzeum Wojska Polskiego) działy się rzeczy wielkie! O angaż w The Office Musical Parody walczyło aż 113 osób. Organizatorzy nie ukrywają, że poziom był kosmicznie wysoki. Do stolicy zjechali najlepsi z najlepszych – aktorzy teatralni i musicalowi oraz tancerze z całej Polski, m.in. z Katowic, Poznania, Gdańska, Gdyni czy Chorzowa. Co ciekawe, na castingu pojawiły się nie tylko znane twarze, ale też... znane głosy! O role starali się popularni lektorzy i aktorzy dubbingowi, co zwiastuje naprawdę niesamowite doznania wokalne.

Dwa etapy wycisnęły z nich wszystko

Casting nie należał do najłatwiejszych i został podzielony na dwa etapy: indywidualny (wokalno-aktorski) oraz choreograficzny, w którym trzeba było udowodnić, że parkiet płonie!

Kto oceniał ten potężny talent? W jury zasiedli prawdziwi profesjonaliści:

Jan Traczyk – kierownik muzyczny

Michał Cyran – choreograf

Jeremiasz Gzyl – reżyser

Aleksandra Olesiejuk – tłumaczka

Grzegorz Blachowski - koordynator marketingu projektu

Za organizację tego ogromnego przedsięwzięcia (jak i samego musicalu) odpowiada Numio Production. Wyniki tego zaciętego starcia poznamy już w przyszłym tygodniu!

Kiedy premiera i gdzie kupić bilety?

Zaznaczcie to w kalendarzach na czerwono: wielka premiera The Office Musical Parody odbędzie się 13 listopada 2026 roku w Cytadeli Warszawskiej (Muzeum Wojska Polskiego).

Zainteresowanie jest gigantyczne! Premierowy spektakl jest już niemal całkowicie wyprzedany, ale spokojnie – z naszych informacji wynika, że bilety są jeszcze dostępne. Jeśli chcecie na własne oczy zobaczyć, jak perypetie pracowników najsłynniejszej firmy papierniczej sprawdzają się na muzycznej scenie, musicie się spieszyć!

