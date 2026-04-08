Tajner szczerze o problemach Wiśniewskiego. Zwróciła uwagę na jeden powtarzający się szczegół

Relacje Michała Wiśniewskiego i Dominiki Tajner po głośnym rozstaniu

Wiadomość o zakończeniu małżeństwa wokalisty Ich Troje i Poli Wiśniewskiej natychmiast obiegła przestrzeń publiczną, wywołując ogromne poruszenie. Miłośnicy artysty przyjęli te doniesienia z niemałym zdumieniem, chociaż wielokrotnie obserwowali już gwałtowne zmiany w jego życiu uczuciowym. W tych skomplikowanych chwilach wsparciem dla piosenkarza okazała się jego była partnerka. Dominika Tajner doskonale zna słynnego muzyka, a łącząca ich niegdyś więź najwyraźniej przekształciła się w trwałą przyjaźń.

Dominika Tajner komentuje życie uczuciowe lidera Ich Troje

Była żona czerwonowłosego artysty otwarcie przyznaje, że pomimo sfinalizowanego rozwodu wciąż utrzymują ze sobą rewelacyjne relacje. Kobieta twierdzi wręcz, iż to właśnie bogata przeszłość i wspólnie spędzone lata pozwalają im dzisiaj stanowić dla siebie ogromne oparcie w trudnych momentach.

Celebrytka absolutnie nie widzi w takiej sytuacji niczego kontrowersyjnego ani zaskakującego. Wręcz przeciwnie, mocno podkreśla, że w obliczu kryzysu najlepiej zaufać osobom z najbliższego otoczenia. Ich zażyłość zdecydowanie przetrwała ciężką próbę czasu mimo dawnego rozpadu związku.

„Nie ma w tym żadnego podtekstu, ani drugiego dna. Trochę można powiedzieć, że jesteśmy już połączeni i jest to jakaś więź (...) Na kim mamy w końcu polegać, jak nie na ludziach, których najlepiej znamy? Bo my się z Michałem świetnie znamy - to jest partner, z którym byłam najdłużej, ja jestem partnerką, z którą on wytrzymał najdłużej - czasami od takich ludzi porady są najcenniejsze - powiedziała Tajner w wywiadzie dla Pudelka.”

Dominika Tajner słynie z bezkompromisowego wyrażania własnych opinii, a jej najnowsze spostrzeżenia mogą stanowić dla piosenkarza niemałe zaskoczenie. Była partnerka wokalisty zwraca szczególną uwagę na powtarzający się schemat w jego funkcjonowaniu. Zauważyła, że muzyk błyskawicznie angażuje się w kolejne romanse zaraz po zakończeniu poprzednich relacji.

Tym razem gwiazda proponuje mu zgoła odmienne rozwiązanie miłosnych problemów. Zamiast gorączkowo poszukiwać pocieszenia w ramionach nowej wybranki, artysta powinien zwolnić tempo i podarować sobie spokój. Zaznacza, że samodzielne przepracowanie bolesnych doświadczeń przyniesie znacznie lepsze rezultaty niż natychmiastowe oddanie serca kolejnej kobiecie.

Swoje przemyślenia opiera przede wszystkim na własnych doświadczeniach z ostatnich lat. Celebrytka od dłuższego czasu nie angażuje się w żadne związki, co pozwoliło jej spojrzeć na wiele osobistych spraw ze sporym dystansem. Uważa, że taka świadoma przerwa od ciągłego randkowania potrafi być dla człowieka niezwykle wartościowa i takie kroki poleca teraz byłemu mężowi. Czas ostatecznie zweryfikuje, czy gwiazdor posłucha życzliwych wskazówek.

„Ja Michałowi doradzam, żeby dał sobie czas i przestrzeń. Sama też już od dłuższego czasu nie jestem w związku i pewne rzeczy trzeba przerobić. U Michała to są schematy i myślę, że plastrowanie i szybkie wchodzenie w kolejne relacje nie jest dobrym rozwiązaniem. No ale Michał, jak to Michał, zrobi jak będzie uważał. Ja myślę, że dobrze by mu zrobiło trochę pobycie samemu ze sobą - mówi Tajner Pudelkowi.”