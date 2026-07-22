Dom Judyty z "Nigdy w życiu" był marzeniem wielu. Nie do wiary, co się z nim stało!

Julia Mościńska
Julia Mościńska
Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-07-22 15:46

Choć minęło już ponad 20 lat od premiery "Nigdy w życiu”, to film wciąż cieszy się ogromną popularnością. Losy Judyty, granej przez Danutę Stenkę, nadal wzruszają, a uroczy drewniany domek, który bohaterka wybudowała po rozwodzie, zapadł w pamięć wielu widzom. Przez lata fani zastanawiali się, co stało się z tym budynkiem. Odpowiadamy!

"Nigdy w życiu” to ekranizacja bestsellerowej powieści Katarzyny Grocholi. Judyta, po bolesnym rozwodzie postanawia zacząć wszystko od nowa. Z pomocą przyjaciółki kupuje działkę na wsi i buduje swój wymarzony dom. Miejsce to ma symbolizować jej nową, lepszą przyszłość. Drewniany domek z "Nigdy w życiu" zbudowany był z bali i położony nad malowniczą rzeką. Nic dziwnego, że stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów filmu.

Okazuje się, że sceny budowy domu kręcono w rzeczywistej kolejności, a widzowie mogli śledzić, jak z dnia na dzień powstaje wymarzone lokum Judyty. Wbrew przypuszczeniom nie był wynajęty na potrzeby filmu, jak to często bywa, lecz faktycznie został postawiony od fundamentów.

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Dom Judyty - "Nigdy w życiu"

Ekipa filmowa postawiła domek od podstaw w miejscowości Goławice koło Pomiechówka, nad rzeką Wkrą. Widzowie byli przekonani, że domek istnieje do dziś, a niektórzy nawet wierzyli, że został sprzedany i zamieszkały w nim osoby spoza branży filmowej. Prawda jest jednak inna. Po zakończeniu zdjęć dom został rozebrany. Informację tę potwierdziły same aktorki podczas jubileuszowego spotkania w "Dzień Dobry TVN”.

Spodziewaliście się takiego obrotu spraw? 

Dom Judyty z Nigdy w życiu
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