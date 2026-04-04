Motor Lublin triumfuje w MPPK na żużlu. Czegoś takiego jeszcze nie było?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-04-04 17:17

Żużlowcy Oil Orlen Motoru Lublin, z Bartoszem Zmarzlikiem na czele, ponownie zapisali się w historii, zdobywając tytuł mistrzów Polski par klubowych w Gdańsku. To bezprecedensowe osiągnięcie podkreśla dominację lubelskiej drużyny na krajowych torach, a ich tegoroczny triumf w MPPK na żużlu ma szczególny wymiar, zaskakując wielu ekspertów sportowych.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Motocykl żużlowy z jeźdźcem, ubrany w czarny kombinezon z białymi i czerwonymi akcentami, pokonuje piaszczysty tor, wywołując tuman kurzu i drobinek ziemi unoszących się w powietrzu po lewej stronie kadru. Kierowca pochylony jest do wewnątrz zakrętu, z prawą stopą opartą na specjalnej płozie. Detale motocykla, takie jak silnik, opony oraz elementy aerodynamiczne z licznymi naklejkami sponsorów, są wyraźnie widoczne, podobnie jak cień rzucany przez maszynę na torze.

Dominacja Motoru Lublin w MPPK na żużlu

Oil Orlen Motor Lublin po raz kolejny udowodnił swoją przewagę, zdobywając w Gdańsku 23 punkty i zapewniając sobie mistrzostwo Polski par klubowych. To już piąty z rzędu triumf lubelskiej ekipy, która kontynuuje serię rozpoczętą cztery lata temu w Poznaniu, a następnie powtórzoną w Rzeszowie, ponownie w Poznaniu i w ubiegłym sezonie w Grudziądzu.

Srebrny medal, podobnie jak poprzednio, wywalczył Bayersystem GKM Grudziądz, gromadząc 21 "oczek". Początek turnieju w wykonaniu Motoru Lublin był zmienny; lublinianie wygrali 5:1 z GKM-em, lecz potem ulegli 2:4 Betard Sparcie. Kluczowa okazała się wygrana z ubiegłorocznymi srebrnymi medalistami mimo późniejszej porażki 2:4 z Fogo Unią Leszno.

Kto był najlepszy w tegorocznych zmaganiach?

Niekwestionowanym liderem zwycięskiej drużyny był Bartosz Zmarzlik, który okazał się najskuteczniejszym zawodnikiem całego turnieju, zdobywając dla Motoru Lublin 15 punktów. Słowak Martin Vaculik dołożył do tego dorobku osiem "oczek", znacząco przyczyniając się do końcowego sukcesu.

W przeciwieństwie do zeszłorocznych finałów, gdzie o tytule zadecydował bieg dodatkowy, tym razem "dogrywka" była potrzebna do wyłonienia brązowych medalistów. Betard Sparta Wrocław i Fogo Unia Leszno zakończyły zmagania z identyczną liczbą 19 punktów, co wymusiło rozegranie dodatkowego wyścigu. Na starcie stanęli Artiom Łaguta i Piotr Pawlicki, jednak po upadku tego drugiego, brązowy medal przypadł Wrocławianom.

Gospodarze turnieju i historia MPPK

Gospodarze zawodów, żużlowcy Zdunek Wybrzeża Gdańsk, mimo że występują w Krajowej Lidze Żużlowej, czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym, zaprezentowali się z niezłej strony. Gdańszczanie odnotowali jedno zwycięstwo i dwa remisy, co pozwoliło im zająć szóstą pozycję w końcowej klasyfikacji turnieju. Stawkę uczestników zamknął Krono-Plast Włókniarz Częstochowa.

Mistrzostwa Polski par klubowych to prestiżowa impreza, której historia sięga 1973 roku, gromadząca najlepsze klubowe duety. W dotychczasowych edycjach najwięcej zwycięstw, bo aż jedenaście, odniosła drużyna Polonii Bydgoszcz.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.