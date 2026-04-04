Ekstraklasa koszykarzy. Dziki Warszawa zdeklasowały rywali, poznaj szczegóły dominacji

Dominacja Dzików w meczu Ekstraklasy koszykarzy

Spotkanie Ekstraklasy koszykarzy pomiędzy Dzikami Warszawa a PGE Start Lublin zakończyło się wyraźnym zwycięstwem gospodarzy, którzy pokonali rywali wynikiem 103:72. Już pierwsza kwarta zwiastowała przewagę Dzików, którą utrzymywali przez całe spotkanie, stopniowo zwiększając różnicę punktową. Ostateczna przewaga 31 punktów świadczy o jednostronnym przebiegu meczu w warszawskiej hali.

Dziki Warszawa budowały swoją przewagę systematycznie, wygrywając każdą z czterech kwart. Wyniki poszczególnych odsłon to kolejno 26:21, 23:16, 30:18 oraz 24:17. Taki rozkład punktów jasno pokazuje, że PGE Start Lublin nie znalazł recepty na skuteczną grę gospodarzy, którzy od początku do końca kontrolowali wydarzenia na boisku.

Którzy zawodnicy zdobyli najwięcej punktów?

Najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania, a zarazem liderem Dzików Warszawa, okazał się Tahlik Chavez, który zdobył imponujące 25 punktów. Wspierali go Rivaldo Soares z 17 punktami oraz Landrius Horton i Łukasz Frąckiewicz, obaj z dorobkiem 13 punktów. Kolejni zawodnicy, tacy jak Krzysztof Kempa i Ody Oguama, również dołożyli znaczące wkłady punktowe, każdy po 8 oczek, co świadczyło o szerokiej skuteczności zespołu.

W szeregach PGE Start Lublin najlepiej zaprezentował się Liam O'Reilly, autor 19 punktów. Po 14 punktów dla gości zdobyli Bartłomiej Pelczar i Quincy Ford, a Michał Krasuski dołożył 11 oczek. Pozostali zawodnicy, tacy jak Bryan Griffin (6 punktów), Courtney Ramey (4 punkty) i Jordan Wright (4 punkty), nie zdołali jednak odwrócić losów spotkania, a trzech graczy nie zdobyło żadnego punktu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.