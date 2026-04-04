Wykształcenie Cristiano Ronaldo. Został wyrzucony ze szkoły po ataku na nauczyciela

W wieku 14 lat Cristiano Ronaldo pożegnał się z edukacją po ostrym konflikcie z pedagogiem.

Całą swoją energię skierował na treningi piłkarskie, co przyniosło mu status światowej legendy sportu.

Droga napastnika udowadnia, że brak dyplomów można nadrobić ogromną determinacją i tytaniczną pracą.

Poznaj kulisy szkolnego incydentu, który ostatecznie pchnął nastolatka w stronę profesjonalnego futbolu.

Początkowo Cristiano Ronaldo pobierał naukę w placówce Escola Básica e Secundária João Gonçalves Zarco na rodzinnej Maderze. Sytuacja zmieniła się, gdy 12-latek przeniósł się do stolicy Portugalii – klub Sporting CP pozyskał go wówczas za kwotę równą 1500 funtów. W Lizbonie uczęszczał do Escola EB2 de Telheiras, jednak nigdy nie należał do prymusów. Książki przegrywały z marzeniami o wielkich stadionach, a chłopiec miał wyraźne kłopoty z utrzymaniem uwagi na lekcjach. Nauka zeszła na boczny tor, co ostatecznie doprowadziło do gigantycznego skandalu.

Skandal w szkole. Cristiano Ronaldo zaatakował nauczyciela

Tradycyjna edukacja przyszłego mistrza Europy zakończyła się definitywnie, gdy Cristiano Ronaldo skończył 14 lat. Jak donosiły media, nastolatek rzucił krzesłem w jednego z nauczycieli. Zawodnik tłumaczył później, że pedagog zachował się wobec niego lekceważąco i pozwalał sobie na drwiny z trudnej sytuacji materialnej jego rodziny. Skutkiem tego wybuchu było natychmiastowe wydalenie ze szkoły. Wówczas zapadła kluczowa decyzja – matka chłopca, Dolores, oraz Leon Pontes, opiekun ze szkółki Sportingu, zgodzili się, aby młody talent całkowicie porzucił zeszyty na rzecz codziennych treningów.

Gwiazdor Realu Madryt i Juventusu nie ukończył podstawówki

W efekcie Cristiano Ronaldo zaliczył zaledwie odpowiednik polskiej szóstej klasy, nie kończąc pełnego cyklu portugalskiej szkoły podstawowej. O maturze czy wyższych studiach nie było mowy, ale sam zainteresowany nigdy nie ubolewał nad tym faktem. Od wczesnej młodości był przekonany o swoich wybitnych umiejętnościach. Czas pokazał, że intuicja go nie zawiodła – zamiast ślęczeć nad książkami, zdobył pięć Złotych Piłek i seryjnie wygrywał Ligę Mistrzów w barwach Manchesteru United, Realu Madryt oraz Juventusu, bijąc kolejne rekordy strzeleckie.

Obecnie marka CR7 stanowi dowód, że ogromny sukces zawodowy można odnieść bez certyfikatów i świadectw. Piłkarz w wielu wywiadach zaznacza, że fundamentem jego osiągnięć jest morderczy wysiłek i pełne oddanie pasji. Uważa, że prawdziwą szkołą życia była dla niego akademia Sportingu oraz niezliczone godziny spędzone na murawie. Dziś napastnik płynnie komunikuje się po portugalsku, angielsku, hiszpańsku i włosku, a także z sukcesami zarządza imperium biznesowym oraz fundacją. Doceniono również jego wpływ na młodzież i wkład w rozwój sportu, przyznając mu tytuły doktora honoris causa między innymi na uniwersytecie w Lizbonie.