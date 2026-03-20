Doda cała w srebrze, a Blanka pokazuje brzuch. Gwiazdy błyszczały na warszawskich salonach

Gwiazdy tłumnie na imprezie marki kosmetycznej

Dla wielu znanych osób branżowe eventy to znacznie więcej niż tylko okazja do spotkań. To kluczowy moment dbania o wizerunek. Obecność na czerwonym dywanie, przemyślany strój i pozowanie na ściance często gwarantują rozgłos w mediach społecznościowych. Z tego powodu celebryci rzadko przepuszczają okazję do zaprezentowania się na salonach. Czwartkowa impreza urodzinowa znanej firmy kosmetycznej zgromadziła całą plejadę gwiazd. W przygotowanej przestrzeni goście chętnie ustawiali się do zdjęć, prezentując swoje starannie dobrane kreacje.

Doda w srebrze, Blanka z odsłoniętym brzuchem i Opozda w klasycznej czerni

Jak zawsze w centrum uwagi znalazła się Doda. Piosenkarka zaprezentowała się w srebrnej, lśniącej sukni, która idealnie akcentowała jej figurę. Artystka od lat przyzwyczaiła publiczność do odważnych wyborów modowych, więc i tym razem zachwyciła zebranych fotoreporterów.

Uwagę przykuwała także Blanka Stajkow. Wokalistka postawiła na strój odsłaniający brzuch, co jest spójne z jej charakterystycznym, scenicznym wizerunkiem. Jej wygląd wywołał falę komentarzy w internecie.

Joanna Opozda zdecydowała się na zupełnie inny styl. Wybrała czarną, elegancką kreację, która wyróżniała ją na tle bardziej krzykliwych strojów. Aktorka zaprezentowała się z ogromną klasą i subtelnością.

Wśród gości nie mogło zabraknąć Justyny Steczkowskiej, która na wydarzenie przyszła z synem, Leonem Myszkowskim, i jego partnerką, Ksenią Myszkowską. Na czerwonym dywanie można było dostrzec również Edytę Herbuś, która założyła kwiecistą, romantyczną suknię.

