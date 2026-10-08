Cleo na urodzinach Skolima. Tak wyszła na scenę! Zazwyczaj wygląda zupełnie inaczej

30. urodziny Skolima. Na bogato!

Cleo nie mogło zabraknąć na urodzinach Skolima. Piosenkarz już jakiś czas temu zapowiedział, że na jego wyjątkowej, hucznej imprezie zaplanowanej z okazji trzydziestki pojawią się Zenek Martyniuk i właśnie Cleo, a poza tym Prymaki, Zorka, Crack House, Raider, Dance 2 Disco, Jo Art Show i Mr. Max. Tak też się stało. Kiedy Cleo weszła na scenę, publiczność oszalała. Było głośno i wesoło. I nic dziwnego - Polacy wydają się uwielbiać swojego "króla latino".

Impreza była jedną z aż 55, na których w październiku ma pojawić się Skolim. Wszystko w ramach trasy urodzinowej.

Urodzinowa Trasa SKOLIMA w tym roku zawiera rekordowe 55 koncertów, w tym ten najważniejszy SIEMIATYCZE - czytamy na instagramowym profilu wokalisty.

Siemiatycze ugościły Skolima i jego fanów, a władze miasta zdecydowały nawet o pomalowaniu chodnika na różowo!

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Urodziny Skolima | VOX FM

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Cleo w zaskakującym wydaniu na urodzinach młodszego kolegi

Cleo wpadła na przyjęcie urodzinowe i zarazem koncert pełen gwiazd w stroju, który mógł zaskoczyć nawet jej fanów. Piosenkarka jak zwykle uczesała się w wysoki kucyk, ale tym razem zrezygnowała z mini odsłaniającej jej zgrabne nogi. Postawiła na bardzo luźne, jasne dżinsy z błyszczącymi elementami, botki z luźnymi cholewkami, czarny top i sportową kurtkę. Wyglądała nonszalancko, ale doskonale. Prawda? Niżej znajdziecie zdjęcia z imprezy - Cleo, Skolima, ale również Zenka Martyniuka, który nie mógł nie pojawić się w Siemiatyczach. Zobaczcie!

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