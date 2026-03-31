Ciężarna partnerka Pawła Deląga reaguje na komentarze. Mówi o presji społecznej

Paweł Deląg i Patrycja Komorowska spodziewają się dziecka

Paweł Deląg przez długi czas chronił swoją prywatność i nie ujawniał szczegółów z życia uczuciowego. 55-letni aktor, znany w przeszłości z licznych relacji z koleżankami z branży, w ostatnich latach unikał blasku fleszy. Mimo pojawiających się plotek rzadko odnosił się do doniesień na temat swojego statusu związku.

Przełom nastąpił w 2023 roku, kiedy to podczas wywiadu u Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego, aktor przyznał, że jego serce jest zajęte. Nie zdradził jednak tożsamości wybranki. Zmieniło się to w sierpniu 2024 roku, gdy Beata Tadla opublikowała w sieci pierwsze wspólne zdjęcie pary. Niedługo potem sam Paweł Deląg zamieścił na swoim profilu fotografię z ukochaną, okraszoną krótkim podpisem: "My".

Zobacz także: Paweł Deląg zostanie ojcem po raz trzeci. Kim jest jego sporo młodsza ukochana?

Okazało się, że nową miłością aktora jest 36-letnia Patrycja Komorowska. Kobieta, młodsza od niego o dwie dekady, nie zabiega o popularność i rzadko towarzyszy mu podczas oficjalnych wydarzeń show-biznesowych.

Pod koniec marca Komorowska przekazała radosną nowinę za pośrednictwem Instagrama. Pani psycholog ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Ich pierwsza wspólna pociecha przyjdzie na świat latem. Warto przypomnieć, że Paweł Deląg ma już dwóch dorosłych synów z poprzednich relacji.

Patrycja Komorowska odnosi się do presji wywieranej na kobietach

Niedługo po ogłoszeniu ciąży na profilu prywatnym Patrycja Komorowska zamieściła kolejny wpis, tym razem na swoim koncie zawodowym. Będąc certyfikowaną psychoterapeutką i prowadząc własną poradnię, postanowiła przeanalizować reakcje internautów na jej poprzedni post.

Wśród licznych gratulacji i życzliwych słów, pojawiły się również komentarze sugerujące, że to "najwyższy czas" na dziecko, nawiązujące do wieku 36-latki. To skłoniło ukochaną aktora do poruszenia tematu społecznej presji, z jaką zmagają się kobiety w kontekście zakładania rodziny.

I pomyślałam, jak dużo presji społecznej nadal towarzyszy tematowi macierzyństwa. Dziecko to nie jest odpowiedź na oczekiwania społeczne, rodzinne czy wiek zapisany w metryce. Dziecko to ogromna odpowiedzialność, gotowość na zmianę i decyzja, która powinna wypływać z własnego miejsca - nie z presji otoczenia - napisała z mocą.

W dalszej części publikacji Komorowska wyjaśniła, że w swojej pracy terapeutycznej często spotyka się z kobietami, które odczuwają ciężar oczekiwań dotyczących tego, "co wypada" i "co już powinno się wydarzyć". Podkreśliła, że każdy człowiek ma własne tempo życia, a decyzja o macierzyństwie nie powinna być podyktowana chęcią spełnienia "cudzego scenariusza". Jej zdaniem, to niezwykle osobisty wybór, który należy podjąć przede wszystkim w zgodzie ze sobą. Jej refleksja spotkała się z ogromnym zrozumieniem i pozytywnym odbiorem ze strony obserwatorów.

Zobacz więcej zdjęć. Paweł Deląg zostanie ojcem. Kim jest jego ukochana?

Siostra Pawła Deląga jeszcze niedawno robiła karierę w show-biznesie jako znana aktorka. Nie uwierzycie czym się teraz zajmuje