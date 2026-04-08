Blanka Lipińska oddała psa. "Nie miałam na niego czasu"

Blanka Lipińska nie chce mieć dzieci

Blanka Lipińska od lat mówi o tym, że nie chce mieć dzieci. Nie ukrywa, że wielokrotnie spotyka się przez to z komentarzami, że jest egoistką albo nie jest "prawdziwą kobietą". Autorka książki "365 dni" jest jednak zwolenniczką świadomego macierzyństwa i uważa, że ona sama nie byłaby dobrą matką, a dodatkowo po prostu nie ma potrzeby posiadania potomstwa. Ostatnio Lipińska pojawiła się w podcaście, który prowadzi Małgorzata Rozenek-Majdan. W rozmowie z prezenterką TVN wyznała, że jednym z momentów, który uświadomił jej, że nie chce mieć dzieci, było oddanie psa. Pisarka miała kiedyś pupila, ale nie była w stanie poświęcić mu wystarczającej uwagi.

Blanka Lipińska wyjaśnia, dlaczego oddała psa

Blanka Lipińska wytłumaczyła, dlaczego oddała swojego pupila. Powodem był brak czasu.

Miałam kiedyś psa i to też mi udowodniło, że nie bardzo chcę mieć dzieci. To już było dawno temu. Yorka. To taki koto-szczur bardziej. Niestety nie miałam na niego czasu. Wzięłam go w takim momencie swojego życia, że myślałam, że to jest super. Byłam w relacji, chcieliśmy mieć wspólnie. I po dwóch latach, jak widziałam, jak bardzo ten pies cierpi, bo nie mam dla niego czasu. Ile czasu spędza u moich rodziców, którzy nie chcą mieć psa. Ile siedział sam. Podjęłam najtrudniejszą decyzję, jeśli chodzi o żywą istotę - mówiła w podcaście "Z bliska".

Co stało się z psem Blanki Lipińskiej?

W rozmowie z Małgorzatą Rozenek-Majdan pisarka powiedziała, co zrobiła z psem. Uspokoiła, że ma się dobrze i jest w dobrych rękach.

Oddałam go mamie mojej serdecznej koleżanki, u której ten pies żyje do dziś jak pączek w maśle i ma dużo lepiej, niż miał ze mną.