Koszulka Pelego ze sztokholmskiego finału. Jaka kwota padła na licytacji?

Rekordowa licytacja historycznego trykotu

Podczas finałowego meczu mistrzostw świata sprzed 68 lat Brazylia pokonała Szwecję w Sztokholmie 5:2. W tamtym historycznym spotkaniu Pele zdobył dwie bramki, przyczyniając się do pierwszego w historii tytułu dla reprezentacji „Canarinhos”.

Dom aukcyjny Sotheby's przeprowadził niezwykle głośną sprzedaż pamiątkowego trykotu z numerem „10”. Oryginalna koszulka 17-letniego wówczas zawodnika przyciągnęła 10 ofert od ponad pięciu licytujących.

Jakie miejsce na liście zajmuje ta pamiątka?

Ostateczna cena w wysokości 4,9 miliona dolarów sprawia, że jest to druga najdroższa koszulka piłkarska na świecie. Liderem zestawienia pozostaje strój Diego Maradony z argentyńskiego meczu przeciwko Anglii w 1986 roku, za który w 2022 roku zapłacono 9,3 miliona dolarów.

Legendarny Pele zmarł w grudniu 2022 roku w wieku 82 lat. Wybitny brazylijski napastnik w trakcie swojej kariery zdobył łącznie trzy tytuły mistrza świata, triumfując także w 1962 i 1970 roku.