Finał MŚ 2026 poprowadzi Słoweniec. Jak wypadł Szymon Marciniak?

Kto poprowadzi finał w East Rutherford?

Słoweniec Slavko Vincić został wyznaczony na sędziego głównego niedzielnego meczu o złoto pomiędzy Argentyną a Hiszpanią. Spotkanie w East Rutherford rozpocznie się o godzinie 21 czasu polskiego. Na liniach asystować mu będą rodacy, Tomaz Klancnik oraz Andraz Kovacić. Rolę arbitra technicznego powierzono natomiast Jordańczykowi Adhamowi Makhadmehowi. To pierwszy taki zaszczyt w karierze 46-letniego Słoweńca.

Podczas trwającego turnieju w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku doświadczony arbiter prowadził dotychczas trzy mecze. W fazie grupowej sędziował starcia Brazylii z Marokiem oraz Jordanii z Algierią. Następnie rozstrzygał w meczu 1/16 finału pomiędzy Meksykiem a Ekwadorem. Warto przypomnieć, że w 2024 roku Słoweniec sędziował finał Ligi Mistrzów, w którym Real Madryt pokonał Borussię Dortmund 2:0.

Kiedy odbędzie się mecz o brąz?

Mecz o trzecie miejsce zaplanowano na sobotę o godzinie 23 czasu polskiego. W spotkaniu pocieszenia reprezentacja Francji zmierzy się z kadrą Anglii. FIFA wyznaczyła Wenezuelczyka Jesusa Valenzuelę do pełnienia funkcji sędziego głównego tego widowiska. Jego asystentami będą Jorge Urrego oraz Tulio Moreno. Sędzią technicznym tego starcia zostanie Marokańczyk Jalal Jayed.

Najnowsze nominacje oznaczają zakończenie udziału Szymona Marciniaka w tegorocznych mistrzostwach. Polski sędzia, który cztery lata temu w Katarze prowadził finał pomiędzy Argentyną a Francją, zakończył pracę na turnieju. Arbiter z Płocka w Ameryce Północnej posędziował jedynie dwa spotkania fazy grupowej. Były to mecze Argentyny z Algierią, zakończony wynikiem 3:0, oraz remisowe starcie Iranu z Egiptem 1:1.