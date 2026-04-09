Anna Popek traci pracę w TV Republika. Już wiadomo, że nie wyląduje na bruku!

Zaledwie kilkadziesiąt godzin po informacji o zdjęciu z anteny porannego formatu "Republika, wstajemy!", 57-letnia dziennikarka Anna Popek poinformowała w sieci o ostatecznym rozstaniu ze stacją. Błyskawicznie po tym komunikacie ogłoszono jednak, że była twarz Telewizji Polskiej znalazła już nowego pracodawcę. Zmiany w życiu zawodowym prezenterki nastąpiły w ekspresowym tempie.

Zobacz także: Anna Popek osobiście poznała Martę Nawrocką. Ujawniła, jaka pierwsza dama jest naprawdę

Koniec śniadaniówki w TV Republika i zwolnienie Anny Popek

Poranny magazyn "Republika, wstajemy", który na co dzień prowadzili Anna Popek oraz Rafał Patyra, wkrótce całkowicie zniknie z ramówki. Format zadebiutował na ekranach w kwietniu 2024 roku, budząc widzów każdego dnia od poniedziałku do niedzieli. Po dwóch latach zarząd telewizji podjął decyzję o zakończeniu tego projektu, co oznaczało utratę posad przez głównych gospodarzy. Jarosław Olechowski, pełniący funkcję szefa wydawców, w wywiadzie udzielonym portalowi Wirtualne Media wyjaśnił nowy kierunek rozwoju stacji.

Stawiamy na twardą politykę i bieżące wydarzenia społeczno-polityczne. Będzie można w nim znaleźć zapowiedzi wydarzeń rozpoczynającego się dnia. (...) Program będzie bliżej wydarzeń, bliżej ludzkich spraw. Na razie część lifestyle’ową wygaszamy. Będziemy rozmawiali. Będziemy starali się jak najwięcej osób zaangażować przy nowym paśmie.

Do grona dziennikarzy wPolsce24 dołącza nowa gwiazda. Zespół redakcyjny stacji wzmocni uwielbiana przez liczne grono widzów @PopekAnia!Witamy na pokładzie!📺 #wPolsce24 | 🇵🇱 #TuJestPolskaCzytaj 👉 https://t.co/bCDX4WKZHWhttps://t.co/sMd18gM7LB— wPolsce24 🇵🇱 #TuJestPolska (@wPolscepl) April 9, 2026

Anna Popek szybko znalazła nową pracę. Przeszła do wPolsce24

Zaledwie dobę po informacjach o likwidacji dotychczasowego stanowiska prezenterka opublikowała oficjalne oświadczenie na swoim koncie na Instagramie.

Zobacz także: Małgorzta Rozenek-Majdan miała lifting twarzy?! Anna Popek jest pewna i zdradza cenę operacji

Wczoraj 8.04.2026 roku po raz ostatni poprowadziłam poranny program "Republika, wstajemy!" i tym samym zakończyłam współpracę z TV Republika. Dziękuję widzom za te wspólne, wczesne poranki - mam nadzieję, że udało nam się przekazać Wam uśmiech, radość i pogodę ducha. Kolegom życzę satysfakcji z dalszej pracy. Do zobaczenia!

Dziennikarka nie pozostawała jednak długo bezrobotna, ponieważ błyskawicznie przeszła do innej telewizji. Informację o nowym zatrudnieniu 57-latki przekazano za pośrednictwem profilu stacji wPolsce24 w serwisie X.

Anna Popek w czerwieni. Trudno uwierzyć w to, ile ma lat

Zobacz więcej zdjęć. Justyna Steczkowska rozkwitła niczym kwiat! Tylko spójrzcie na jej spódnicę