Anna Czartoryska-Niemczycka usłyszała od ojca niesamowite słowa. Prawda okazała się jednak zupełnie inna

Anna Czartoryska-Niemczycka szczerze o najmłodszych latach

Znana dziś z telewizyjnych ekranów Anna Czartoryska-Niemczycka wcale nie dorastała w standardowych warunkach. Jej pierwsze lata upłynęły pod znakiem nieustannych podróży, pakowania bagaży i dyplomatycznej kariery jej taty. To właśnie Stanisław Czartoryski wywarł ogromny wpływ na życiową postawę i późniejsze wybory swojej dorastającej córki.

Jak Anna Czartoryska-Niemczycka odkryła swoje arystokratyczne korzenie

Początki tej niezwykłej historii wydawały się wręcz idealne. Kiedy Stanisław Czartoryski uświadomił małej Ani jej pochodzenie, dziewczynka wyobrażała sobie pałace, balowe kreacje i rycerzy na białych rumakach. Złudzenia te bardzo szybko ustąpiły miejsca twardym realiom zwykłej codzienności. Zamiast baśniowego życia, czekała ją standardowa nauka w szkole i przeprowadzka do Holandii ze względu na nową posadę taty. Właśnie na obczyźnie aktorka zorientowała się, jak wielką wagę ma jej nazwisko, zwłaszcza gdy widziała przesyłki zaadresowane per "książę".

To było dla mnie trudne do zrozumienia. Księżniczki znałam tylko z bajek. Sądziłam, że mieszkają w zamkach i że kochają się w książętach na białych koniach. Odkrycie, że sama jestem księżniczką, było, co by nie mówić, jednak jakimś rozczarowaniem! - czytamy wypowiedź Anny na viva.pl.

Kiedy z upływem czasu aktorka zgłębiła dzieje swoich przodków, poczuła spory zawód, mimo że szlacheckie korzenie powinny napawać ją dumą. W jej prawdziwym życiu nie było miejsca na królewskie komnaty i magiczne stworzenia znane z popularnych baśni.

Więź łącząca aktorkę z tatą opierała się jednak na trwalszych fundamentach niż szlacheckie godności. Stanisław Czartoryski zawsze stanowił dla niej wzór opanowania, elegancji i niesamowitej wiedzy. Nawet w obliczu rozwodu rodziców i zawirowań domowych, bliskie relacje z ojcem były dla gwiazdy sprawą nadrzędną. Oboje opiekunowie zgodnie tłumaczyli jej, że samo znane nazwisko nie definiuje wartości człowieka. Z perspektywy czasu gwiazda docenia ojca za wielką miłość i budowanie w niej pewności siebie, a nie za jego niesamowitą karierę dyplomatyczną.

