Tani płyn z kuchni pokona uciążliwy łupież. Wystarczy spryskać głowę na 20 minut

Sypiący się łupież to wstydliwa dolegliwość, wynikająca najczęściej z błędów pielęgnacyjnych lub schorzeń dermatologicznych.

W walce z tym mankamentem świetnie sprawdzają się naturalne rozwiązania przygotowywane w zaciszu domowym.

Jeden z najpopularniejszych sposobów na łupież opiera się na produkcie o silnym działaniu antybakteryjnym oraz grzybobójczym.

Domowe sposoby na łupież. Jak wesprzeć kurację?

Łupież jest najbardziej widoczny na ciemnej odzieży i włosach potrafią skutecznie obniżyć pewność siebie. Dolegliwość ta często nawraca, nawet gdy regularnie sięgamy po specjalistyczne szampony z drogerii. Wyróżniamy postać suchą oraz łojotokową tego schorzenia. Niekiedy wystarczy po prostu zmiana używanych kosmetyków, aby zniwelować problem, który powstał w wyniku złego mycia. Każdy marzy o błyskawicznym i trwałym pozbyciu się łupieżu. Apteczne półki uginają się od leczniczych specyfików, ale farmakologię doskonale może wesprzeć prosta mikstura na bazie octu jabłkowego oraz zwykłej wody.

Ocet jabłkowy na łupież. Proporcje i sposób użycia

Zastosowanie roztworu na bazie octu jabłkowego to ceniona metoda, która przynosi doskonałe rezultaty u wielu pacjentów. Ten kuchenny produkt wykazuje silne właściwości zwalczające drożdżaki z grupy Malassezia globosa, będące głównym winowajcą problemów ze skalpem. Dodatkowo kwasowy odczyn płynu pomaga złuszczyć martwy naskórek i przywrócić skórze właściwe pH. Przygotowanie preparatu jest banalnie proste. Należy wlać wodę oraz ocet do butelki z atomizerem, zachowując na początku bezpieczne proporcje 2:1. Jeśli nie wystąpią podrażnienia, dawkę octu można z czasem zwiększać. Przed nałożeniem mikstury trzeba dokładnie umyć głowę łagodnym szamponem bez dodatku siarczanów. Następnie obficie spryskujemy wilgotną skórę przygotowanym roztworem i wykonujemy krótki masaż. Po odczekaniu 20 minut całość obficie spłukujemy letnim strumieniem z prysznica.

Przyczyny powstawania łupieżu. Dlaczego skóra głowy się łuszczy?

Łupież dotyka ludzi w każdym wieku, niezależnie od płci. Zdarza się, że wyeliminowanie drażniącego szamponu z codziennej rutyny całkowicie rozwiązuje sprawę, ponieważ to właśnie alergie kontaktowe bywają źródłem przesuszenia. Niestety, w wielu przypadkach przyczyną łupieżu jest choroba. Wówczas niezbędna jest wizyta u lekarza specjalisty, który dobierze odpowiednią terapię celowaną w konkretne drobnoustroje. Zdecydowanie najczęściej za rozwój dolegliwości odpowiada naturalnie bytujący na ludzkiej skórze grzyb Malassezia globosa.

Eksperci wskazują również na szereg innych czynników sprzyjających rozwojowi łupieżu:

- używanie silnie odtłuszczających i drażniących szamponów,

- podstawowe błędy w codziennym dbaniu o higienę,

- zbyt długie przerwy pomiędzy kolejnymi myciami włosów,

- regularne niszczenie struktury włosa wysoką temperaturą, prostownicą lub chemicznymi farbami,

- wrodzone skłonności genetyczne,

- zakładanie czapek z syntetycznych, nieoddychających tkanin,

- wahania w gospodarce hormonalnej organizmu,

- pozostawianie resztek piany na głowie po kąpieli,

- stany zapalne na tle łojotokowym oraz inne przewlekłe schorzenia dermatologiczne.