AVON wyprzedaje swoje perfumy. Taniej nawet do 68%

Marka rozpoczęła znaczącą akcję promocyjną na swoje produkty zapachowe, która wyróżnia się wyjątkowo atrakcyjnymi obniżkami cen, obejmującymi zarówno długo cenione, jak i najnowsze kompozycje.

Oferta jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, umożliwiając zarówno stałym klientom, jak i nowym osobom zapoznanie się z bogatym asortymentem zapachów na różne okazje i preferencje.

Zastosowany mechanizm rabatowy pozwala na znaczne oszczędności przy zakupie większej liczby produktów, oferując elastyczność w wyborze różnych kompozycji zapachowych.

Promocja obejmuje szeroki wachlarz znanych linii zapachowych, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, dając możliwość swobodnego komponowania zestawów oraz wielokrotnego skorzystania z atrakcyjnych warunków.

Wyprzedaż przygotowana przez AVON to propozycja zarówno dla wiernych fanów marki, ale też dla osób, które dopiero chcą poznać jej ofertę zapachową. Wśród przecenionych produktów znajdują się różnorodne kompozycje. Są lekkie, świeże nuty, idealne na co dzień, ale też intensywne, eleganckie perfumy na specjalne okazje. Dużym atutem jest szeroki wybór. Dostępne są zapachy dla kobiet i mężczyzn, klasyczne linie znane od lat oraz nowsze propozycje, które dopiero zdobywają popularność.

Perfumy z AVON

Tego typu promocje to dobra okazja, by przetestować różne warianty bez konieczności wydawania dużych kwot. Co więcej, obniżki są na tyle znaczące, że zakup dwóch produktów często kosztuje niewiele więcej niż jeden w standardowej cenie. To sprawia, że oferta wyróżnia się na tle innych promocji dostępnych obecnie na rynku.

Promocja na perfumy z AVON

Największą uwagę przyciąga promocja dotycząca tego, że kupując jeden zapach w regularnej cenie, drugi można dostać nawet o ponad połowę taniej. W zależności od linii produktów rabaty sięgają:

63% taniej przy perfumach z wyższej półki (np. Far Away),

do 68% taniej przy wybranych wodach toaletowych.

Co ważne, promocja dotyczy dwóch dowolnych produktów. Mogą być takie same lub różne, co daje sporą elastyczność przy zakupach.

Kultowe zapachy w niższych cenach

W ofercie znalazły się dobrze znane linie zapachowe, które od lat cieszą się popularnością:

seria Far Away (w tym edycje limitowane i warianty jak Glamour czy Rebel),

klasyki takie jak Rare Pearls czy Rare Onyx,

świeże i energetyczne kompozycje z linii Full Speed,

eleganckie propozycje jak Attraction czy Premiere Luxe.

Nie zabrakło również zapachów dla mężczyzn, takich jak Musk Marine czy Individual Blue.