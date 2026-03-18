Anita i Adrian ze "ŚOPW" świętują 8. rocznicę ślubu. Przekazali nowe informacje o stanie zdrowia

Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak są razem 8 lat

Aż trudno uwierzyć, że minęło już 8 lat od ślubu Anity Szydłowskiej i Adriana Szymaniaka. To jedna z najbardziej pamiętanych par z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Przypominamy, że jego formuła polega na tym, że pary dobierane są według analiz psychologicznych, a wybrane osoby spotykają się dopiero przed ołtarzem. Biorą ślub w ciemno, z obcą osobą. Mało kto wierzył, że taki eksperyment może się udać, ale Anita i Adrian są dowodem, że to możliwe. 18 marca 2026 Anita zamieściła post na Instagramie z okazji 8. rocznicy ślubu.

Anita i Adrian świętują rocznicę ślubu

Oni właśnie podejmują najbardziej szaloną decyzję w życiu i biorą prawdziwy ślub z całkowicie obcą osobą! Nie wiedzą, że za 8 lat będą mieli razem dwójkę dzieci, pieska, chomika, będą bardzo szczęśliwi, ale też będą mierzyć się z największym wyzwaniem i chorobą nowotworową, która zbliży ich jeszcze bardziej - napisała w mediach społecznościowych Anita, która dodała nagranie z dnia ślubu.

Nowe wieści o stanie zdrowia

Rocznica ślubu była świetną okazją do tego, aby przekazać nowe informacje na temat zdrowia Adriana Szymaniaka. Szczególnie, że to... dobre informacje!

Dziś nasza rocznica i nie ma nic lepszego niż wieści z rezonansu, że wszystko ze zdrowiem jest stabilnie! Badania wyszły dobrze! - poinformowała szczęśliwa żona Adriana.

Adrian Szymaniak choruje na nowotwór

Adrian Szymaniak zmaga się ze śmiertelną chorobą. Gwiazdor programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" walczy z glejakiem IV stopnia, który jest rodzajem nowotworu złośliwego z najgorszymi rokowaniami. Prowadzona jest zbiórka na leczenie. Adriana można wesprzeć TUTAJ.