Alicja Szemplińska po raz pierwszy o związku z Hodakiem. "Był dla mnie wsparciem przez ostatnie 3 lata"

Alicja Szemplińska o Hodaku: "mogłam zawsze liczyć na niego"

Alicja Szemplińska jeszcze przed preselekcjami do Eurowizji 2026 dużo mówiła, jaką drogę przeszła od 2020 roku. Jej konkursowa piosenka "Pray" opowiada właśnie o jej walce o samą siebie, o możliwość robienia muzyki, którą najbardziej czuje. Teraz dowiedzieliśmy się, że niezwykle ważną osobą w tym procesie był jej chłopak. Tegoroczna reprezentantka Polski na Eurowizji jest w związku z raperem Łukaszem Hodakowskim, którego możecie znać jako Hodak. Alicja mówi, że był dla niej ogromnym wsparciem.

On był dla mnie wsparciem przez ostatnie 3 lata mojej kariery. Nie tylko w strefie prywatnej, ale też w strefie zawodowej, mogłam zawsze liczyć na niego, bo on też jest dłużej w branży muzycznej niż ja. I fajnie jest też mieć przy sobie osobę, która w pewnym sensie cię rozumie i rozumie, jak wygląda ten świat, jak wygląda branża, jak czasem bywa ciężko, jacy ludzie potrafią być okrutni, jakie czasem niesprawiedliwe doświadczenia nas spotykają jako artystów. On doskonale rozumie, jak to jest robić swoją muzę, zmagać się z wydawaniem jej, więc ja myślę, że to jest bardzo pomocne mi na co dzień - mówiła Alicja Szemplińska w wywiadzie dla Wirtualnej Polski.

Alicja Szemplińska po wygranej w preselekcjach do Eurowizji 2026

Alicja Szemplińska zaczęła rapować dzięki chłopakowi

Alicja Szemplińska w tym samym wywiadzie przyznała, że to dzięki Hodakowi znalazła w sobie odwagę, aby dodawać elementy hip-hopu do swojej muzyki.

Przed moim związkiem z Łukaszem ja nie byłam aż tak osłuchana z polskim rapem. Ja miałam swoje ukochane nazwiska w świecie rapowym za granicą, ale z polskim rapem aż tak blisko nie byłam. Wiadomo, jak wyszłam w związek z osobą, która się tym zajmuje, to naturalnie musiałam poznać trochę więcej polskiej sceny rapowej i zaczęłam też ją dużo bardziej doceniać. Faktycznie było tak, że Łukasz w pewnym sensie zmotywował mnie do tego, żeby eksperymentować z rapem w mojej muzyce, żeby się odważyć - przyznała Alicja w rozmowie z dziennikarzem WP.

Piosenkarka zdradziła też, że z Hodakiem wzajemnie wspierają się w tworzeniu piosenek.

Ja pomagałam mu z częściami śpiewanymi na jego albumie, nagrywałam mu chórki na płytę, wymyślałam melodię, więc fajnie jest też spotkać się ze swoją najbliższą osobą w procesie twórczym.