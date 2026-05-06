Alexandra Căpitănescu walczy o zwycięstwo dla Rumunii na Eurowizji! "Rumuni mają wysokie oczekiwania" [WYWIAD]

Adrian Rybak
2026-05-06 16:51

Alexandra Căpitănescu to tegoroczna reprezentantka Rumunii na Eurowizji 2026 w Wiedniu. Niedawno przyjechała do Warszawy i udzieliła wywiadu dla ESKI! W rozmowie z dziennikarzem opowiedziała o swoich przygotowaniach do konkursu. Zdradziła, że czuje presję, ponieważ jej rodacy mają ogromne oczekiwania.

Rumunia chce wygrać Eurowizję 2026

Alexandra Căpitănescu reprezentuje Rumunię na Eurowizji 2026 z piosenką "Choke Me". Jest pierwszą reprezentantką tego kraju od 2023 roku, ponieważ Rumuni wycofali się z konkursu na dwa lata. Konkurs był w tym kraju coraz mniej popularny, a dodatkowo w 2023 roku zdobyli zero punktów w półfinale. W tym roku sytuacja się zmienia. Zwycięstwo Alexandry Căpitănescu w preselekcjach spotkało się ze świetnym odzewem, zarówno w Rumunii, jak i wśród międzynarodowych grupach fanów Eurowizji. Artystka przyznała w rozmowie z Adrianem Rybakiem z ESKI, że czuje presję. 

Rumuni mają wysokie oczekiwania i to normalne, że tak jest. Ja też mam wysokie oczekiwania. Jest dużo hypu-u. Cieszę, że Eurowizja jest teraz w centrum uwagi w Rumunii. Tak musi być, bo to bardzo ważne wydarzenie kulturalne, a dla nas bycie w tym konkursie wiele znaczy. Chcemy być pierwsi w finale. Zobaczymy, co się wydarzy, ale tą presją chcemy się cieszyć - mówi Alexandra Căpitănescu w wywiadzie dla ESKI.

Eurowizja 2026 - Alexandra Căpitănescu z Rumunii w wywiadzie dla ESKI

Rumunia szykuje spektakularny występ

Rumuńska delegacja wie, że na sukces na Eurowizji składa się wiele czynników. Ważne są nie tylko piosenka i głos, ale też prezentacja sceniczna. Alexandra Căpitănescu wraz z teamem szykuje spektakularne show. Liczą, że jeśli ich show będzie dobre, to przełoży się to na wysokie miejsce w tabeli wyników.

Naszym celem jest mieć dobrą scenografię i występ, dobrze zaśpiewać i zobaczymy, co się wydarzy - mówi nam Căpitănescu.

Spełnienie wielkich marzeń

Dla Alexandry Căpitănescu występ na Eurowizji to spełnienie marzenia, które miała od wielu lat. Przyznała w rozmowie z ESKĄ, że jest wielką fanką tego konkursu. 

Moim marzeniem było być na scenie Eurowizji, bo w poprzednich latach byłam tylko fanką, wielką fanką Eurowizji. Oglądałam selekcje krajowe i tak dalej, a teraz być tutaj to po prostu szalone. Moim problemem było, z kim obejrzę Eurowizję w tym roku, a potem zdałam sobie sprawę: o nie, będę na scenie!

Kim jest Alexandra Căpitănescu?

Alexandra Căpitănescu stała się popularna w Rumunii w 2023 roku, kiedy wygrała program "The Voice of Romania". Krótko po zwycięstwie wokalistka wydała swoją debiutancką EP-kę "Căpitnu" oraz serię singli. Swoje utwory pisze wspólnie z członkami zespołu oraz wybranymi rumuńskimi kompozytorami. Jej muzyka pozwoliła jej koncertować w całej Rumunii, w tym występować na dużych festiwalach, takich jak Electric Castle. W swoich występach zyskała uznanie fanów i krytyków dzięki łączeniu artystycznej dyscypliny z surową emocjonalnością. Alexandra jest studentką studiów magisterskich na Wydziale Fizyki w Bukareszcie, wcześniej ukończyła już studia licencjackie. Choć od zawsze pociągała ją nauka i planuje specjalizować się w fizyce medycznej, jej pasja do muzyki towarzyszy jej od dzieciństwa.

