Aktorzy z "Rancza" świętują Dzień Ojca. Wyjątkowe zdjęcie w sieci

Dzień Ojca na planie popularnego serialu "Ranczo" zyskał bardzo symboliczny wymiar. Na instagramowym koncie Bartłomieja Kasprzykowskiego opublikowano niezwykłą fotografię, na której uwieczniono trzech duchownych z Wilkowyj pod statuą Matki Boskiej. Zdjęcie wywołało ogromne emocje wśród sympatyków produkcji, którzy żywiołowo komentowali post.

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Sonda Cieszycie się, że "Ranczo" wraca? Tak, czekałem/czekałam na to od lat! Nie, bez Kusego i Japycza nie ma to sensu Nie mam zdania

Biskup Kozioł i księża z "Rancza" z okazji Dnia Ojca

Fotografia przedstawia Bartłomieja Kasprzykowskiego w roli księdza proboszcza Roberta, Mateusza Rusina grającego wikarego Macieja oraz Cezarego Żaka wcielającego się w biskupa Pawła Kozioła. Aktor ten w produkcji kreuje podwójną postać, odgrywając również wójta gminy Wilkowyje, Piotra Kozioła. Serialowi kapłani stanowią charakterystyczny i nieco "ojcowski" element całej opowieści o mieszkańcach podlaskiej wsi.

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To zdjęcie jest wybitne! Wspaniałe! amen, księże proboszczu tata i jego dwaj synowie Ach ten George Michael..... No moim w tym znaczeniu tatusiem mógłby w pod koniec lat 80. być

"Życzymy Wam tyle miłości"

Widzowie serialu "Ranczo" doskonale znają tych kapłanów. Bartłomiej Kasprzykowski wciela się w księdza Roberta, który objął funkcję proboszcza w miejscowej parafii, natomiast Mateusz Rusin to młody wikary, który uczy się duszpasterstwa pod okiem starszych duchownych.

DZIEŃ OJCA. Każdego ojca. Ojcowie kochani i ci przyszli, życzymy Wam tyle miłości, ile potrzebujecie ile Wam się należy! Ojcowie nasi, Ci którzy kochają nas ponad swoje życia - dozgonne dzięki!

Nie zapomnieli o Kusym z "Rancza"

Taka publikacja z okazji Dnia Ojca spotkała się z bardzo serdecznym odbiorem fanów tęskniących za nowymi epizodami produkcji. Dla rzeszy miłośników serialu to nie był jedynie gest z okazji święta, ale prawdziwa podróż w czasie do uwielbianego uniwersum i postaci, z którymi byli związani przez wiele sezonów.

Przy okazji Dnia Ojca nie mogło zabraknąć wzmianki o nieodżałowanym Kusym, w którego wcielał się Paweł Królikowski. Jego serialowe ojcostwo uchodziło za wręcz modelowe. Mimo że aktora nie ma już z nami, fani oraz obsada wciąż pielęgnują pamięć o nim.

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