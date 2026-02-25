Agnieszka Woźniak-Starak przeżyła koszmar. Teraz ujawniła, co działo się po śmierci jej męża. Te słowa chwytają za serce

Tragiczny wypadek na jeziorze Kisajno latem 2019 roku wstrząsnął całą Polską. Śmierć producenta filmowego Piotra Woźniaka-Staraka była tematem numer jeden w mediach, a trwająca kilka dni akcja poszukiwawcza trzymała w napięciu miliony obserwatorów, którzy do końca mieli nadzieję na szczęśliwy finał.

Dla Agnieszki Woźniak-Starak te wydarzenia stały się tragicznym punktem zwrotnym. Dziennikarka nie ukrywa, że osobisty dramat, który wtedy przeżyła, całkowicie przewartościował jej spojrzenie na otaczający świat i rzeczywistość.

Gwiazda zdecydowała się na szczerą rozmowę w programie "Prześwietlenie" serwisu Goniec. Opowiedziała tam o metodach, które pozwoliły jej przetrwać ten koszmar, wspominając m.in. o fizycznym wycieńczaniu organizmu.

„Jak ci się wali jednego dnia świat na głowę, to nagle otwierasz oczy i się orientujesz, jakie to wszystko jest nieistotne. Wtedy miałam marzenie przetrwać i iść z tymi psami. Chodziłam trzy godziny po tym lesie z psami pod Warszawą i biegałam po 10 km, żeby jakieś endorfiny złapać. Dostajesz takiego resetu, nagle rozglądasz się i myślisz sobie: »What the f**k? To w ogóle nie o to w tym życiu chodzi«”

- wyznała w wywiadzie Woźniak-Starak.

Agnieszka Woźniak-Starak poprosiła o specjalistyczną pomoc na Mazurach

Prezenterka zdawała sobie sprawę, że obciążenie psychiczne może okazać się zbyt wielkie dla jednej osoby. Jeszcze w trakcie trwania akcji na jeziorze, czując nadchodzące załamanie, poprosiła bliskich o zorganizowanie profesjonalnego wsparcia na miejscu.

„Moja intuicja podpowiedziała mi - na miejscu, jeszcze jak szukaliśmy Piotrka, powiedziałam do naszego przyjaciela: "Chciałabym, żebyście ściągnęli psychiatrę albo psychologa na miejsce, bo ja nie jestem w stanie przewidzieć, jak zareaguję. Będę potrzebowała pomocy i chcę, żeby ktoś był na miejscu"”

- relacjonowała dziennikarka.

Przybyły na miejsce profesor przedstawił jej brutalną alternatywę: albo mechanizm wyparcia, albo bolesne, ale konieczne przepracowanie emocji poprzez ciągłą rozmowę. Wdowa po producencie wybrała tę trudniejszą drogę, decydując się na konfrontację z bólem.

Gwiazda TVP o rozmowach do utraty tchu

Kluczem do przetrwania najgorszych chwil okazała się obecność i wsparcie najbliższych. Woźniak-Starak wspomina, że proces żałoby polegał na wielogodzinnych dyskusjach, które prowadziły wręcz do fizycznego wycieńczenia organizmu wszystkich uczestników.

„My czasami już prawie traciliśmy przytomność, straciliśmy głosy i tak dalej, ale miałam straszną potrzebę mówienia o tym i wszyscy wtedy jakoś się tak otwierali. Rozmawialiśmy o swoich emocjach, o wszystkim, o Piotrku, o tym, co się wydarzyło i to trwało wiele miesięcy”

- dodała w rozmowie z Gońcem.

Trauma wpłynęła również na duchowe podejście dziennikarki do kresu ludzkiego życia. Szukając ukojenia i odpowiedzi na dręczące pytania, zaczęła zgłębiać literaturę dotyczącą tego, co dzieje się z człowiekiem po śmierci, co przyniosło jej ulgę.

„To nie była zwykła śmierć, bo to trwało bardzo długo, ta cała tragedia i wszystko, co się działo wtedy. Przestałam się bać śmierci zupełnie, bo wiem, że śmierć nie istnieje. Wiem, że coś jest dalej, musi coś być dalej. Wtedy też czytałam wiele książek o życiu po śmierci. Potrzebowałam namierzyć, gdzie Piotrek teraz może być. Naczytałam się tego tyle, że bardzo mnie to zbudowało i mi pomogło, bo uwierzyłam, że tak jest po prostu”

- podsumowała gwiazda.

Mimo upływu lat, piętno tamtych tragicznych wydarzeń pozostaje w Agnieszce Woźniak-Starak na zawsze. Bolesne doświadczenie straty męża sprawiło, że jej życiowe priorytety oraz sposób myślenia uległy trwałej zmianie.

