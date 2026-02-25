Majewski zakpił z Górniak na Bestsellerach Empiku. Nawiązał do jej wieku

W 2022 roku Edyta Górniak zaskoczyła fanów podczas Q&A na Instagramie. Artystka obwieściła, że to nie jej pierwsze wcielenie na Ziemi. Tę miałaby bowiem zamieszkiwać od 4 tysięcy lat.

Co do wcześniejszych wcieleń, poprosiłam o aktywację wyłącznie nabytych umiejętności i wiedzy, bez aktywacji pamięci zdarzeń. Na Ziemi jestem od 4000 lat, mierząc czasem linearnym - wyznała piosenkarka.

Wyznanie Górniak wywołało niemałe poruszenie w mediach społecznościowych. Do teraz jedną z fraz, jakie pojawiają się w propozycjach po wpisaniu imienia i nazwiska wokalistki, jest właśnie ta dotycząca jej wieku. Nietrudno też natrafić na podobne komentarze, chociażby pod zapowiedzią serialu dokumentalnego, jaki pojawi się o niej już na początku marca. Teraz do wieku Górniak podczas Bestsellerów Empiku 2025 nawiązał Szymon Majewski. Dziennikarz zażartował, że dąb Bartek jest w podobnym wieku, co reprezentująca nas na Eurowizji w 1994 roku diwa.

POLSAT HIT FESTIVAL - Edyta Górniak

Majewski wypomniał wiek Górniak

Szymon Majewski słynie z poczucia humoru i ciętego języka. Przez kilka lat to właśnie on rozbawiał widzów w programach "Mamy cię" i "Szymon Majewski Show". Chociaż formaty zniknęły z anteny lata temu, Majewski ewidentnie nie wypadł z formy i wciąż wie, jak zaskoczyć publiczność. Udowodnił to podczas gali Bestsellery Empiku 2025. Niespodziewanie nawiązał do nieobecnej na wydarzeniu Edyty Górniak.

Wiecie, że dąb Bartek ma [ocenę w Google] 4,7? I komentarze, jakie ma. "Przyjechałem, drzewo jak drzewo. No i?". A co ono, to drzewo, ma zrobić? TikToka nagrać dla nich? "Hej, to ja drzewo, dlaczego mnie warto lubić? Mam długie korzenie"? (...) Kurde, dąb Bartek ma parę tysięcy lat. Tyle, co Edyta Górniak. Ludzie, doceniajmy, słuchajcie, naprawdę - zażartował.

W tle słychać było salwy śmiechu. Raczej na próżno wyczekiwać odpowiedzi ze strony Górniak. Gwiazda z pewnością przyzwyczaiła się do tego, że jej nazwisko często wykorzystywane jest w podobnych skeczach.