Agnieszka Smoczyńska i Andrzej Konopka na premierze "Hot Spot". Kto jeszcze się pojawił?

Wielkie filmowe premiery to doskonała okazja, by podziwiać najważniejsze osobistości polskiego kina zebrane w jednym miejscu. Tak było i tym razem. Uroczysta premiera produkcji "Hot Spot" zgromadziła potężną reprezentację branży. Na czerwonym dywanie w błysku fleszy chętnie pozowali cenieni aktorzy i zasłużeni twórcy, od lat kształtujący rodzimy rynek filmowy.

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Agnieszka Holland, Dawid Ogrodnik i Roma Gąsiorowska świętują debiut filmu

Debiut filmu "Hot Spot" był bez wątpienia jednym z najbardziej oczekiwanych momentów tego wieczoru. Ekranizacja przyciągnęła na miejsce tłum przedstawicieli polskiego środowiska filmowego, którzy zebrali się, by wspólnie uczcić wejście nowego tytułu do kin.

Na ściance zapozowała Agnieszka Smoczyńska, reżyserka ceniona za nietuzinkowe i autorskie podejście do sztuki filmowej. U jej boku pojawili się m.in. Andrzej Konopka oraz inne znane nazwiska z polskiej branży.

Uwagę fotoreporterów przykuła również Roma Gąsiorowska. Ta charyzmatyczna aktorka od lat stanowi jeden z najsilniejszych filarów polskiego kina i jej obecność na tak ważnym evencie była wręcz obowiązkowa. Na wydarzeniu nie zabrakło także Marii Dębskiej, która należy do grona stałych bywalczyń największych branżowych bankietów i pokazów.

Zaproszenie na premierę przyjęła Jowita Budnik. Uznana aktorka pozowała do zdjęć w otoczeniu innych gwiazd ekranu. Fotografowie pracujący na miejscu mieli pełne ręce roboty, bo lista znanych osobistości zdawała się nie mieć końca.

Wśród zaproszonych gwiazd brylował Dawid Ogrodnik. To obecnie jeden z najpopularniejszych i najbardziej rozchwytywanych aktorów w Polsce, nic więc dziwnego, że jego obecność przyciągnęła wzrok wszystkich zgromadzonych. Tuż obok niego do zdjęć pozował również Dobromir Dymecki.

Wieczór uświetniła swoją obecnością Agnieszka Holland. Wybitna polska reżyserka wsparła kolegów po fachu, dołączając do licznego grona twórców i artystów celebrujących nowe dzieło polskiej kinematografii.

Na czerwonym dywanie zauważono również dziennikarkę Justynę Dobrosz-Oracz. Pokaz "Hot Spot" okazał się więc nie tylko ważnym wydarzeniem artystycznym, ale i doskonałą okazją do integracji całej polskiej śmietanki towarzyskiej.

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