ME siatkarzy. Polacy grają o ćwierćfinał z Łotwą

Polska walczy o ćwierćfinał ME z Łotwą

Polska drużyna przystępuje do fazy pucharowej po zajęciu pierwszego miejsca w grupie B. Biało-czerwoni wygrali cztery mecze wynikiem 3:0 i zanotowali jedną porażkę 2:3 z reprezentacją Bułgarii. Rywal, czyli Łotwa, awansował z czwartego miejsca w grupie D, odnosząc w niej dwa zwycięstwa i ponosząc trzy porażki.

Dla podopiecznych Nikoli Grbicia reprezentacja Łotwy jest stosunkowo mało znanym przeciwnikiem. Sztab szkoleniowy Polaków zwrócił jednak szczególną uwagę na dwóch kluczowych graczy rywala. Wśród liderów Łotyszy wymienia się przyjmującego Kristapsa Smitsa oraz atakującego Kristersa Dardzansa.

Trener Łotyszy zna polską ligę?

Mimo niższej pozycji Łotwy w rankingu FIVB (44. miejsce), ich trener Ugis Krastins dobrze orientuje się w polskich realiach siatkarskich. Szkoleniowiec Łotyszy w przeszłości prowadził zespół Barkomu-Każany Lwów, występujący w polskiej ekstraklasie. Ostatnie starcia Polski z Łotwą miały miejsce w 2014 roku podczas eliminacji do ME, gdzie Polacy wygrali oba mecze po 3:0.

Sobotni mecz w Sofii zaplanowano na godzinę 15:00. Mistrzostwa Europy są współorganizowane przez Finlandię, Rumunię, Bułgarię (Sofia gości Polaków) oraz Włochy, gdzie w Mediolanie odbędą się decydujące spotkania o medale.