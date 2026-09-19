MŚ U-20 kobiet w Polsce i nowe zasady. FIFA wymaga kobiet w sztabach trenerskich

Parytety w sztabach szkoleniowych

Program Rozwoju Piłki Nożnej Kobiet FIFA został wdrożony, aby zwiększyć liczbę trenerek na najwyższym poziomie rozgrywek. Turniej organizowany w Polsce jest początkiem inicjatywy dającej kobietom większe szanse w zawodzie trenera. W marcu Rada FIFA zatwierdziła przepisy mające ukształtować przyszłość kobiecego futbolu, wprowadzając obowiązkową obecność pań w sztabach szkoleniowych.

Według nowych regulacji każdy zespół uczestniczący w kobiecych turniejach FIFA musi posiadać przynajmniej jedną kobietę pełniącą funkcję pierwszego trenera lub asystenta. Dodatkowo minimum jedna kobieta musi być zatrudniona w sztabie medycznym. Oznacza to, że na ławce rezerwowych muszą przebywać przynajmniej dwie kobiety ze sztabu drużyny. Przepisy obejmują wszystkie turnieje młodzieżowe i seniorskie, zarówno reprezentacyjne, jak i klubowe nadzorowane przez FIFA.

Jakie są cele nowych inicjatyw FIFA?

Wprowadzane zmiany mają na celu podniesienie liczby trenerek na całym świecie i opierają się na wcześniejszych projektach. Zaliczają się do nich Program Przygotowań Reprezentacji Kobiet, Ścieżka Rozwoju Edukatorek Trenerskich FIFA i Program Stypendiów Edukacyjnych dla Trenerów FIFA. Reprezentację Polski kobiet do lat 20 prowadzi Marcin Kasprowicz, a w jego sztabie pracują cztery kobiety: asystentka trenera Elżbieta Edel, lekarka Ilona Wagner-Olszewska oraz fizjoterapeutki Benita Gabor-Sarnecka i Julia Burda-Sikora.

Z kolei seniorską reprezentację Polski kobiet od 29 kwietnia 2021 roku prowadzi Nina Patalon. W szerokim sztabie dorosłej kadry znajduje się wiele kobiet, w tym główna analityczka, trenerka przygotowania fizycznego, trzy fizjoterapeutki, dietetyczka oraz rzeczniczka prasowa.