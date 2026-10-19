Znicze w drogerii? Polacy kupują je coraz chętniej. dm notuje ponad 70% wzrost sprzedaży

Choć drogerie kojarzą się przede wszystkim z kosmetykami, pielęgnacją i artykułami codziennego użytku, ich asortyment stale rozszerza się i zmienia wraz z potrzebami klientów. Przed 1 listopada w dm pojawiają się więc produkty związane z pielęgnowaniem pamięci o bliskich. Znicze i wkłady można kupić przy okazji codziennych zakupów, bez konieczności planowania osobnej wizyty w sklepie z artykułami sezonowymi. Co ważne, część zniczy oraz wkłady parafinowe i olejowe są dostępne w dm przez cały rok, a w okresie poprzedzającym Wszystkich Świętych oferta jest dodatkowo poszerzana.

Rosnące zainteresowanie tą kategorią jest dla dm szczególnie ciekawe także z perspektywy międzynarodowej. Choć tradycja odwiedzania grobów bliskich jest obecna również w Niemczech, polskie obchody Wszystkich Świętych mają charakterystyczną oprawę, której ważnym elementem są zapalane na cmentarzach znicze. Różnice w zwyczajach znajdują odzwierciedlenie także w sezonowej ofercie sklepów.

Autor: PRARTMEDIA/ Materiały prasowe

Ponad 70 % wzrost sprzedaży zniczy to dla nas bardzo wyraźny sygnał, jak ważna jest umiejętność odpowiadania na lokalne potrzeby klientów. W Polsce przygotowania do Wszystkich Świętych są mocno zakorzenione w tradycji, a znicze stanowią ich naturalną część. To jeden z przykładów różnic, które obserwujemy pomiędzy polskim i niemieckim rynkiem, zarówno w zwyczajach zakupowych, jak i w podejściu do sezonowego asortymentu. Dlatego w dm uważnie przyglądamy się temu, czego potrzebują nasi klienci, i uzupełniamy ofertę o produkty, których szukają również przy okazji codziennych zakupów drogeryjnych – mówi Grzegorz Gerus, dyrektor obszaru zakupów i marketingu dm Polska.

Od klasycznych zniczy po nowoczesne rozwiązania LED

Tegoroczna oferta dm obejmuje zarówno tradycyjne znicze szklane i ceramiczne, jak i modele dekoracyjne, znicze zalewane oraz rozwiązania LED. Klienci mogą wybierać spośród różnych wielkości, kolorów i wzorów, a także uzupełnić zakupy o wkłady parafinowe i olejowe, zapałki czy sztuczne kwiaty.

Ceny szklanych zniczy zaczynają się od 3,45 zł. W ofercie znajdują się również modele ceramiczne za 12,95 zł oraz większe znicze dekoracyjne za 29,95 zł. Dostępne są także wkłady do zniczy w różnych wariantach i o różnym czasie palenia, w tym wkłady olejowe oraz rozwiązania LED.

Sezonowa oferta dopasowana do codziennych potrzeb

Znicze są częścią sezonowej oferty dm, określanej w handlu jako in-out. To produkty pojawiające się w asortymencie w określonym czasie, w odpowiedzi na aktualne potrzeby klientów. Podobnie jak inne sieci handlowe rozszerzają swoją ofertę o artykuły drogeryjne, dm wprowadza do sprzedaży wybrane produkty spoza podstawowych kategorii, jeśli odpowiadają one na oczekiwania kupujących.

Przed zbliżającym się 1 listopada klienci mogą więc połączyć codzienne zakupy z przygotowaniami do odwiedzin na grobach bliskich. Oferta zniczy i akcesoriów dostępna jest w drogeriach dm oraz online na dm.pl, gdzie można sprawdzić dostępne produkty i wybrać rozwiązania dopasowane do własnych potrzeb.