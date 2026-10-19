Od Bookera po Nike. Yann Martel, Joe Hill, Szczepan Twardoch i inni w Klubie Empik

Spotkanie z autorem książki, przez którą zarwaliśmy noc? A może wspólne świętowanie wyczekiwanej premiery z ludźmi, którzy znają każdy szczegół ulubionej serii? W ramach jesiennej edycji Targów Książki Empiku będzie okazja do jednego i drugiego. Będą rozmowy o najgłośniejszych nowościach, historie zza kulis i wydarzenia, podczas których to fani przejmą Klub w samym centrum Warszawy. Wspólnym mianownikiem będzie spotkanie na żywo – z ulubionym autorem, ale też z innymi czytelnikami, którzy przeżywają te same historie i chętnie o nich dyskutują.

Wielkie nazwiska i premiery, na które czekają czytelnicy

Jednym z najciekawszych punktów programu będzie pierwsze spotkanie Joego Hilla z polskimi czytelnikami. Amerykański pisarz, wielokrotnie nagradzany autor horrorów i syn Stephena Kinga, odwiedzi Klub Empik 21 października z okazji polskiej premiery powieści „Król Smutek”. Dzień później do Warszawy przyjedzie Yann Martel, laureat Bookera i autor światowego bestsellera „Życie Pi”, który w swojej najnowszej książce „Syn nikogo” proponuje zupełnie nowe spojrzenie na wojnę trojańską.

Z czytelnikami spotka się również Szczepan Twardoch, który na początku października odebrał dwie Nagrody Literackie Nike za „Null”. Okazją do rozmowy będzie premiera powieści „Waldkauz”.

W programie Targów nie zabraknie też propozycji dla fanów kryminałów i literatury obyczajowej. Marek Krajewski opowie o „Złodziejach trupów”, nowej odsłonie mrocznych historii z międzywojennego Wałbrzycha, Przemysław Piotrowski zaprezentuje kolejny tom serii o Ninie Baceli, a Jakub Małecki – owianą tajemnicą „Chimerę”. Wśród gości pojawią się także m.in. Marta Niedźwiecka, Małgorzata Ohme, Paulina Zagórska, Ewa Pawlik i Magdalena Kordel.

Nie tylko autografy

Część zapowiadanych wydarzeń wykracza poza klasyczne ramy spotkań autorskich. Co się dzieje, kiedy literatura spotyka gaming? Już na otwarcie Targów Marta Bijan wraz z Michałem Gębickim, współtwórcą świata „Layers of Fear”, zdradzą kulisy powstawania „Oni wrócili” – pierwszej powieści osadzonej w uniwersum popularnej gry grozy.

Z kolei 27 października Klub Empik przejmą fani Sarah J. Maas. Z okazji premiery „Dworu rozbitej harmonii”, szóstego tomu bestsellerowej serii „Dwór cierni i róż”, zaplanowano spotkanie z tłumaczami cyklu, konkurs wiedzy, bingo z nagrodami i wybór najlepszego przebrania inspirowanego bohaterami książek. Internetowe dyskusje, fanowskie teorie i emocje wokół ulubionych postaci przeniosą się tego wieczoru do świata offline.

Wyjątkowy charakter i przebieg będzie miało również wydarzenie poświęcone Joannie Kołaczkowskiej. 4 listopada, z okazji premiery książki „Aśka. Joanna Kołaczkowska we wspomnieniach” oraz dokumentalnego audioserialu Empik Go, artystkę wspominać będą Dariusz Kamys i Łukasz Pietsch z kabaretu hrAbi oraz Adam Kołaczkowski. Nie zabraknie osobistych historii i anegdot o jednej z najbardziej lubianych polskich artystek kabaretowych.

Targi zakończy 5 listopada spotkanie z Robertem Makłowiczem i Aleksandrem Kaczorowskim, którzy opowiedzą o książce „Fiu, fiu, fiu”. Znany z zamiłowania do podróży i dobrego jedzenia oraz charakterystycznego poczucia humoru Makłowicz odsłania w niej również bardziej osobistą stronę.

Czytanie jest doświadczeniem bardzo osobistym, ale książki mają niezwykłą zdolność uruchamiania rozmowy. Taką przestrzeń do rozmowy między autorami a czytelnikami daje właśnie Klub Empik. Zderzamy interpretacje i różne punkty widzenia, zadajemy pytania, dzielimy się emocjami, zaglądamy za kulisy, ale najciekawsze jest zwykle to, czego nie da się przeczytać na okładce ani przewidzieć w scenariuszu spotkania – komentuje Monika Marianowicz, menadżerka Marketingu Eventowego w Empiku.

Jak wziąć udział?

Targowe spotkania w Klubie Empik odbędą się od 14 października do 5 listopada. W zależności od wydarzenia obowiązują bezpłatne wejściówki lub bilety w cenie książki, dostępne na Going. Użytkownicy Empik Premium otrzymają 15% rabatu na bilety, a egzemplarze książek będzie można odebrać przed spotkaniem. Dla osób, które nie mogą pojawić się osobiście, pierwsze 30 minut każdego wydarzenia będzie transmitowane na Facebooku, YouTubie i Instagramie Empiku.

Targi Empiku to nie tylko spotkania autorskie, ale również specjalna oferta książkowa. Od 14 do 27 października we wszystkich salonach druga książka jest dostępna 50% taniej (z wyłączeniem mangi i książek obcojęzycznych), a drugą książkę naukową można kupić z 60% zniżką. Dodatkowe rabaty obejmują wybrane tytuły i książki z barwionymi brzegami. Na Empik.com można natomiast skorzystać z promocji pakietowych – dwie książki za 40, 50, 60 lub 70 zł.

Partnerem Głównym Targów Książki Empiku jest Mastercard Bezcenne Chwile.