Pokrój na grubiutkie plastry i wstaw do piekarnika. Tłuszcz zacznie znikać po 5 minutach. Sposób na brudny piekarnik bez szorowania

Zaschnięty tłuszcz i resztki jedzenia pod wpływem gorąca tworzą skorupę trudną do usunięcia.

Tradycyjne detergenty często kapitulują w starciu z przypalonym brudem wewnątrz urządzenia.

Połączenie cytryny, octu i pary wodnej to sprawdzony sposób na zmiękczenie osadów.

Cytrynowa kąpiel parowa dla piekarnika. Tak rozpuścisz tłuszcz

Każdy miłośnik pieczenia wie, że sprzątanie po kulinarnych eksperymentach bywa bolesne. Resztki jedzenia i tłuszcz pod wpływem temperatury zamieniają się w twardą skorupę, której tradycyjne płyny do czyszczenia często nie są w stanie ruszyć. Zanim jednak sięgniesz po żrącą chemię, warto wypróbować metodę opartą na fizyce i naturze. Jeśli twój sprzęt nie posiada funkcji pyrolizy, czyli automatycznego wypalania brudu, możesz zafundować mu specjalną "saunę".

Receptura na ten domowy środek jest banalnie prosta i niezwykle skuteczna. Do naczynia żaroodpornego wlej po pół litra wody i białego octu, a następnie wrzuć do środka cztery grube plastry cytryny. Tak przygotowaną miksturę wstaw do środka i rozgrzej urządzenie do 200 stopni Celsjusza z włączonym termoobiegiem. Kwasowa para wodna zmiękczy nawet najstarsze zabrudzenia, które później z łatwością usuniesz zwykłą ściereczką. Dodatkowym atutem jest fakt, że ocet świetnie zdezynfekuje wnętrze, usuwając niechciane bakterie.

Prewencja w kuchni. Co zrobić, by piekarnik brudził się mniej?

Aby w przyszłości uniknąć wielogodzinnego szorowania, warto zastosować kilka trików zapobiegawczych. Na rynku dostępne są specjalne maty ochronne oraz rękawy do pieczenia, które skutecznie ograniczają pryskanie tłuszczu po ściankach. Mniej znanym, ale skutecznym patentem jest posypanie dna naczynia odrobiną soli, która wchłonie nadmiar płynów. Dzięki temu twoje kolejne kulinarne podboje zakończą się pysznym posiłkiem, a nie wizją generalnych porządków.