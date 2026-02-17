Środa Popielcowa 2025. Czy każdego obowiązuje post?

Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post, symbolizując pokutę i refleksję nad życiem.

Tego dnia obowiązuje post ścisły, czyli jeden posiłek do syta i dwa lekkie, oraz wstrzemięźliwość od mięsa.

Czy wiesz, kto jest zwolniony z postu ścisłego? Przeczytaj, by poznać szczegóły.

Środa Popielcowa to dla katolików ważny dzień, który rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Środa Popielcowa to nie tylko obrzęd, ale przede wszystkim wezwanie do głębokiej refleksji nad swoim życiem i relacją z Bogiem. Posypywanie głów popiołem to symboliczne przypomnienie o kruchości życia, potrzebie pokuty i nawrócenia. To zaproszenie do podjęcia drogi duchowej odnowy, która prowadzi do zmartwychwstania i życia wiecznego. To także dzień, który zachęca wielu do zatrzymania się, refleksji i podjęcia konkretnych postanowień. Tego dnia również katolików obowiązuje post ścisły. Są jednak osoby, których post ścisły nie obowiązuje.

Zobacz także: Post ścisły 2026. Tego nie można jeść w Wielki Post. Jest lista potraw zakazanych

Konkurs palm wielkanocnych

Obowiązek postu w Środę Popielcową. Na czym polega?

W Środę Popielcową obowiązują katolików post ścisły. Tego dnia dozwolone jest spożycie jedynie trzech posiłków - dwóch lekkich oraz jednego do syta. Post ścisły jest także traktowany jako post jakościowy. Tego dnia należy także zachować wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (z wyjątkiem ryb). Katolicy tego dnia zwyczajowo nie piją napoi alkoholowych oraz powstrzymują się od konsumowania słodyczy oraz posiłków serwowanych w restauracjach typu fast food.

Kto jest zobowiązany do zachowania postu ścisłego w Środę Popielcową?

Post ścisły obowiązuje wszystkich katolików między osiemnastym a sześćdziesiątym rokiem życia, natomiast zaleca się powstrzymanie od spożywania tego dnia produktów mięsnych również młodzieży, która ukończyła czternasty rok życia.

Kto jest zwolniony z obowiązku postu?

Istnieją jednak wyjątki. Z obowiązku postu są zwolnione osoby poniżej 14 roku życia (wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych). Z obowiązku postu ścisłego zwolnione są osoby, które ukończyły sześćdziesiąt lat, a także osoby z problemami zdrowotnymi, dla których post mógłby być szkodliwy, a także kobiety w ciąży i karmiące piersią i osoby ciężko pracujące fizycznie.